Bulgaristan'da Gül Festivali Yoğun İlgi Topladı
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KAZANLIK, 5 Haziran 2023 (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık kentinde yöresel kıyafetler içinde gül yaprakları saçan insanlar, 4 Haziran 2023. Kazanlık'ta Pazar günü 2023 Gül Festivali kapsamında geçit töreni düzenlendi.
KAZANLIK, 5 Haziran 2023 (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık kentinde yöresel kıyafetler içinde gül yaprakları saçan insanlar, 4 Haziran 2023.
Kazanlık'ta Pazar günü 2023 Gül Festivali kapsamında geçit töreni düzenlendi. Kazanlık, 1903 yılından beri düzenlenen Gül Festivali ile tanınıyor. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel