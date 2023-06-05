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Bulgaristan'da Gül Festivali Yoğun İlgi Topladı

Bulgaristan'da Gül Festivali Yoğun İlgi Topladı

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KAZANLIK, 5 Haziran 2023 (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık kentinde yöresel kıyafetler içinde gül yaprakları saçan insanlar, 4 Haziran 2023. Kazanlık'ta Pazar günü 2023 Gül Festivali kapsamında geçit töreni düzenlendi.

KAZANLIK, 5 Haziran 2023 (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık kentinde yöresel kıyafetler içinde gül yaprakları saçan insanlar, 4 Haziran 2023.

Kazanlık'ta Pazar günü 2023 Gül Festivali kapsamında geçit töreni düzenlendi. Kazanlık, 1903 yılından beri düzenlenen Gül Festivali ile tanınıyor. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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