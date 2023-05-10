Bulgaristan'da GERB partisi AB Komisyonu üyesi Gabriel'i başbakan adayı gösterecek

Bulgaristan'da siyasi kriz sürerken, parlamentonun en büyük grubu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin lideri Boyko Borisov, başbakan adayı olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Mariya Gabriel'i göstereceklerini bildirdi.

Bulgaristan'da siyasi kriz sürerken, parlamentonun en büyük grubu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin lideri Boyko Borisov, başbakan adayı olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Mariya Gabriel'i göstereceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından 15 Mayıs'ta kabine oluşturma görevini alacak olan Borisov, öncesinde partisinin başbakan adayını açıkladı.

Borisov, Parlamentoda yaptığı konuşmada, adaylarının AB Komisyonu'nda inovasyon, bilimsel araştırmalar ve kültürden sorumlu Gabriel olduğunu duyurdu.

Boyko Borisov, Gabriel'in güvenoyu alabilmek üzere meclisteki diğer siyasi güçlerle müzakere yapacağını anlattı.

Parlamentoda kritik destek sorunu

Bulgaristan anayasasına göre, 240 üyeli parlamentoda kabinenin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteğine ihtiyaç bulunuyor.

Matematiksel olarak güçlü bir hükümet GERB ile meclisteki en büyük rakibi Değişime Devam – Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasında kurulabilir. Ancak PP-DB, GERB partisinin kuracağı bir kabineye asla destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Parlamentoda 36 üyesi bulunan ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi kabinede yer almak için müzakerelere hazır olduğunu bildirmişti.

Siyasi uzmanlar, GERB'in oluşturacağı kabine konusunda karamsar değerlendirme yaparken, ülkenin kısa vadede yeniden erken seçime gidebileceğini belirtiyor.

Bulgaristan'da son 2 yılda 5 kez erken genel seçimler için sandık başına gidildi.