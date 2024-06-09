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Bulgaristan'da Genel Seçimler Başladı

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Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimler için Türkiye'deki çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan seçmenler, sabah saatlerinden itibaren sandıklara giderek oylarını kullandı.

BULGARİSTAN'da bugün yapılan genel seçimler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimler için Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çifte vatandaşların yoğunlukla yaşadığı 23 ilde 166 sandık kuruldu. 166 sandıktan 32'si, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oluşan Trakya bölgesi ile Çanakkale'de yer aldı. Edirne'de yaklaşık 3 bin seçmen, saat 07.00 itibarıyla 75'inci Yıl İlkokulu ile Bulgaristan Başkonsolosluğu'nda oylarını kullanıyor.

ELEKTRONİK SİSTEM BOZULUNCA PUSULA İLE OY KULLANIMA GEÇİLDİ

Seçimlerin elektronik oylama ile devam ettiği Edirne'de, saatler 09.00'u gösterdiği sırada sistem arızalandı. Bir süre oylama işleminin durduğu 75'inci Yıl İlkokulu'nda, eski usul pusula ile oylamaya geçildi. Bekleme nedeniyle oy kullanılan sınıfın önünde uzun kuyruk oluştu.

'OYLARINI KULLANIP, HAKLARINA SAHİP ÇIKMALARINI BEKLİYORUZ'

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, katılımın çok iyi olduğunu belirtti. Güneş, "Şu saat itibarıyla 250'ye yakın kişi oyunu kullanmak için sandığa geldi. Elektronik oylama sistemiyle Bulgaristan'daki yurt dışı temsilciliklerinde oylama yapılmakta ama bizim makinemiz maalesef 9.30 itibarıyla bozuldu. Tabii buradaki aksaklık sebebiyle biraz vatandaşlarımız bu konuda mağdur oldu diyebiliriz ama daha sonra normal seçime geçildi. Eski usul prosedüre geçildi. Pusulayla oylama sistemine geçildi. Şu aşamada pusula ile oylama sistemi devam etmekte. Vatandaşlar, yoğun bir şekilde gelmekte. Bahsettiğimiz konulardan birisi buydu. Seçimlerde normal vatandaşımız geldiğinde, bu tip aksaklıkları yaşamasını istemiyoruz. Bu tip aksaklıklar bizim için can sıkıcı durumlar. Bu sebeple vatandaşımızın oylarını kullanmalarını, haklarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

'EN AZ 1500 SEÇMENİN SANDIĞA GİTMESİNİ BEKLİYORUZ'

Güneş, "Havsa gibi yakın ilçelerimizden gelen soydaşlarımız da buradaki sandıkta oy kullanma hakkına sahipler. Bunun dışında İpsala, Uzunköprü, Enez ve Meriç'teki soydaşlarımız, Keşan ilçesinde oylarını kullanabilir. Vatandaşımız teveccüh gösterip sandığa geliyor. Ama dediğimiz gibi böyle küçük aksaklıklar can sıkabiliyor. Bu tip şeylerin olmamasını diliyoruz. Bizim Edirne'de yaşayan soydaşlarımızın sayısı, şu an tahminen 3 bin kişiye yakın soydaşımız var. Bizim beklentimiz, en az 1500 kişinin sandığa gidip, demokratik iradesini sandığa yansıtması yönünde diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'HER SEFERİNDE GELİP, OYUMUZU KULLANACAĞIZ'

Edirne'de yaşayıp oy kullanmaya gelen Yüksel Türkseven, "Bugün buraya gelip, vatandaşlık hakkımı kullandım. Ne yazık ki hükümet bir türlü kurulamıyor. İstedikleri kadar seçim yapsınlar, her seferinde gelip, oyumuzu kullanacağız. İçerisi çok kalabalıktı. Elektronik sistemin arıza yapması da bu kalabalığın oluşmasında etkili oldu sanırım. Umarım bu sefer hükümet kurulur ama bu sefer de kurulacağını zannetmiyorum" dedi.

'PARLAMENTODA TÜRKLERİN SAYISININ ARTMASINI DİLİYORUM'

Nevaze Türksever de oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Türksever, "Oyumuzu kullandık, hayırlı olsun. Elektronik sistem arıza vermiş, biraz fazla bekledik ama sonunda oyumuzu kullandık. Umarım bu sefer hükümet kurulur. Sanırım anlaşamadıkları için hükümet kurulamadı ve yine sandık başına geldik. Parlamentoda Türklerin sayısının artmasını diliyorum" diye konuştu.

ÇORLU'DA 9 SANDIK KURULDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Vehbi Günaştı İlkokulu, Ünilever İlkokulu ile Bilim ve Sanat Merkezi'nden oluşan 3 okulda 9 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bağlı bulundukları sandıklarda oy kullanmak için okulların yolunu tuttu. Oy kullanma işlemi, saat 20.00'da sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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