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Bulgaristan'da Genel Seçim ve Avrupa Parlamentosu Seçimleri Başladı

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Bulgaristan'da seçmenler, genel seçim ve Avrupa Parlamentosuna (AP) gönderecekleri milletvekillerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşum, 6 bin 518 aday gösterdi.

Bulgaristan'da seçmenler, genel seçim ve Avrupa Parlamentosuna (AP) gönderecekleri milletvekillerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşum, 6 bin 518 aday gösterdi.

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu (MSK), 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayının gösterildiğini açıkladı.

Parti ve koalisyonlar, aynı zamanda Bulgaristan'ın AP'deki 17 vekil kontenjanına 131'i kadın 418 aday gösterdi.

Kayıtlı 6,5 milyon seçmen için yurt içinde 12 bin, yurt dışında ise Türkiye dahil 60 ülkede toplam 769 sandık kuruldu. Türkiye'de yaşayan ve sadece Bulgaristan Parlamentosu için tercihte bulunabilecek seçmenler, 166 sandıkta oy kullanabilecek.

AP seçiminde sadece Bulgaristan'da veya herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde adresi olan seçmenler, sandık başına gidebilecek. Bu seçim için tüm AB ülkelerinde, Türkiye dahil diğer ülkelerde ise sadece Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliklerinde sandık kurulacak.

Bulgaristan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanlar, geleneksel olarak ülkenin üçüncü büyük siyasi gücü Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne (HÖH) destek veriyor. Parlamentoda halihazırda 36 milletvekilinden oluşan grubu bulunan HÖH'ün bu seçimde alacağı oyların yüzde 14'ü aşacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sabah başlayan seçim süreci, yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek.

Merkez Seçim Kurulu, AP için resmi sonuçların 12 Haziran'a kadar, genel seçim sonuçlarının ise 13 Haziran'a kadar duyurulacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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