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Bulgaristan'da Geçici Hükümet Göreve Başladı

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Bulgaristan Parlamentosu'nda düzenlenen törende geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev ve kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni erken genel seçimlerin 27 Ekim'de düzenlenmesi için kararname yayımladı.

Bulgaristan Parlamentosu'nda düzenlenen törende geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev ve kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Glavçev ve geçici kabinedeki 19 bakan, Parlamentonun olağanüstü oturumunda düzenlenen yemin törenine katıldı.

Milletvekilleri, tören nedeniyle yaz tatillerine 1 günlük ara verdi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Rumen Radev da ülkede son 3 yılda 7'incisi düzenlenecek yeni erken genel seçimlerinin 27 Ekim'de düzenlenmesi için kararname yayımladı.

Göreve başlayan geçici hükümet, ülkeyi erken genel seçimlere hazırlayacak.

Bulgaristan'da 3 yıldır süren siyasi istikrarsızlık yüzünden kalıcı bir hükümet kurulamadı.

Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılan son erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. 27 Ekim'deki erken seçimlerde katılımın daha da düşük olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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