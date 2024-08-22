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Bulgaristan'da geçici Başbakan görevlendirildi

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Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçici Başbakan Dimitar Glavçev'i yeni geçici kabineyi kurmakla görevlendirdi. Yeni hükümetin ana görevi adil ve şeffaf seçimler düzenlemek olacak.

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev, Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Radev, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, "Yeni geçici hükümetin ana görevi, adil, dürüst, şeffaf seçimler düzenlemek ve bu seçimlerde yapılabilecek her türlü hileyi önlemek olacaktır. Hükümetinizin çalışmalarının önceliği bu olsun." dedi.

Radev, "Seçimlerde yapılabilecek 'oy alışverişleri' ve diğer yolsuzlukların önünün kesilmesi gerek." ifadesini kullanarak, Glavçev'e geçici kabine oluşturması için 26 Ağustos'a kadar süre verdi.

Cumhurbaşkanı Radev, Glaçev'in kuracağı hükümetin onay alması durumunda, yeni erken genel seçimin 27 Ekim'de yapılabileceğini söyledi.

Radev, geçici başbakan adayı olarak gösterdiği Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Gınçarova-Kojareva'nın sunduğu kabine taslağını onaylamamıştı.

Bulgaristan seçmenleri, siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet kurulamaması üzerine, son 3 yılda 7. kez erken seçim için sandık başına gidecek.

Son seçimde yüzde 34 olan katılımın, yeni seçimde daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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