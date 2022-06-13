Bulgaristan'da Enerji Bakanı Nikolov istifa etti Bulgaristan Enerji Bakanı Alexander Nikolov'un istifa ettiği bildirildi. Bulgaristan Enerji Bakanı Alexander Nikolov'un istifa ettiği bildirildi. Bulgar Haber Ajansına (BTA) göre, Enerji Bakanı Nikolov, Başbakan Kiril Petkov'a istifasını sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikolov'un istifasının Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Nikolov, halefi seçilene kadar görevine devam edecek. Bulgaristan'da İTN, 8 Haziran'da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı. Bulgaristan Başbakanı Petkov, yaptığı açıklamada, İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Bulgaristan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bulgaristan'da Enerji Bakanı Nikolov istifa etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.