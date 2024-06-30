Bulgaristan'da Ejderha Teknesi Festivali Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024

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Ejderha teknesi yarışı ve diğer festival etkinliklerinden çeşitli görüntüler

Bulgaristan'da düzenlenen 2. Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü muhteşem manzarasıyla ünlü Pancharevo Gölü'nde başladı. İki gün sürecek etkinlikte ejderha teknesi yarışları ve çeşitli kültürel gösteriler düzenlenecek.

Festivalde ejderha teknesi yarışlarının yanı sıra müzik ve dans ile dövüş sanatları gösterileri, çeşitli sanat eserleri ve Çin ve Bulgar mutfağından lezzetli yemekler sunulacak.

Bir Bulgar dans topluluğu performansı ve ejderha dansının da yer aldığı festivalin açılış töreni, yetkililerin ejderha başlarını boyayıp teknelere bağladığı "ejderha uyandırma töreniyle" sona erdi.

Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov gönderdiği kutlama mesajında, festivali Bulgaristan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen zengin programa güzel bir katkı olarak nitelendirdi.

Todorov iki ülkenin bu yıl ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına ve işbirliğini güçlendirip genişletmek için aktif olarak çalışacağına inandığını belirtti.

Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Georgi Glushkov da kutlama mesajında, festivalin tüm katılımcılara unutulmaz ve dinamik bir deneyim sunacağına olan inancını dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sofya'dan bildiriyor. (XHTV)