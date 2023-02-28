Bulgaristan'da Düzenlenen Forumda Çin Kültürü ve Turizmi Tanıtıldı

SOFYA, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in iki büyük şehri Beijing ve Ningbo'nun kültür ve turizm kaynaklarını tanıtmak için Pazartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir kültür ve turizm forumu düzenlendi.

SOFYA, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in iki büyük şehri Beijing ve Ningbo'nun kültür ve turizm kaynaklarını tanıtmak için Pazartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir kültür ve turizm forumu düzenlendi.

Çin ve Bulgaristan seyahat hizmetleri arasındaki işbirliğini ilerletmeye yönelik çok sayıda anlaşmanın imzalandığı etkinliğe iki şehirden heyetlerin yanı sıra Bulgar işletme ve kurumlarından temsilciler katıldı.

Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dong Xiaojun, kültürün dostluğu güçlendiren ve iki yönlü iletişimi kolaylaştıran bir köprü olduğunu, turizmin ise insanların yabancı kültürleri öğrendiği ve dünyayı tanıdığı bir pencere olduğunu söyledi.

Dong, etkinliğin Çin'in kültür turizmi alanında uluslararası işbirliğini güçlendirme arzusunu ve güvenini gösterdiğini söyledi.

Bulgaristan'ın Turizm Bakan Yardımcısı Mariela Modeva ise yeni ve karşılıklı yarar sağlayan politika ve girişimlerin ikili işbirliği ve anlayışı derinleştirmeye yardımcı olacağını ve böylece iki halk arasındaki geleneksel dostluğu güçlendireceğini söyledi.

Bakanlığın turizm alanında Çin ile karşılıklı diyaloğu güçlendirmeye ve ortak girişimleri genişletmeye kararlı olduğunu belirten Modeva, "Geleceğin hem zorluklarını hem de fırsatlarını karşılamak için (Çinli meslektaşlarımla) yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.