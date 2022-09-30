Bulgaristan'da Çin Hakkında Kitap Yayımlandı

SOFYA, 30 Eylül (Xinhua) -- "Bulgarların Gözünden Çin" adlı yeni bir kitap, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Çin Kültür Merkezi'nde Perşembe günü düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı. Yaklaşık 400 sayfalık kitap, Çin'i ziyaret eden 25 Bulgar ile yapılan söyleşilerden oluşuyor. Törende konuşan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, birçok Bulgar vatandaşın kitabı ilgiyle okuyacağını söyledi. Yotova, "Çin kültür ve felsefesinin bilge olması gibi bu kitap da birçok bilgelik içeriyor" diye konuştu. Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dong Xiaojun, kitapta söyleşine yer verilen kişilerin içtenlik, iyi niyet, merak, azim ve cesaret dolu olarak Çin'e seyahate çıkıp bu ülkeyi keşfedip incelediğini dile getirdi. Kitabın yazarı olan Sonya Alexieva, halkla ilişkiler alanında uzun yıllara dayanan deneyime ve seyahat ve turizm konusunda özel uzmanlığa sahip. Alexieva, söyleşisine yer verilen kişilerden bazılarının Çin'e sadece bir kez giderken, bazılarının beş kez gittiğini, üçününse "sayısız kez" Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.