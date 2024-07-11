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Bulgaristan'da Buğday Hasadı Yöresel Kıyafetlerle Kutlandı

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Bulgaristan'da Koca Balkan Dağı'nın eteklerindeki Sevlievo iline bağlı Kramolin köyünde bölge halkı, en önemli geçim kaynaklarından olan buğdayın bereketini, yöresel kıyafetler giyerek hasat töreniyle kutluyor.

Bulgaristan'da Koca Balkan Dağı'nın eteklerindeki Sevlievo iline bağlı Kramolin köyünde bölge halkı, en önemli geçim kaynaklarından olan buğdayın bereketini, yöresel kıyafetler giyerek hasat töreniyle kutluyor.

Kramolin köyünde, bölgenin en yaygın tarım ürünü olan buğday, geçmişte kullanılmış aletlerin ve çağdaş teknolojik yöntemlerin bir arada kullanıldığı ve yöresel kıyafetlerin giyildiği törenle hasat ediliyor.

Köyün "Napredak (İlerleme) Kültür Evi" yöneticisi Stefka Hristova, AA muhabirine, eski gelenekleri sürdürdükleri hasat törenini 6 yıldır yeniden hayata geçirdiklerini anlattı.

Hristova, törenin amacının, genç nesillere tarım işlerini ve gelenekleri daha sevimli ve öğretici bir yolla göstermek olduğunu belirtti.

Kentleşme sürecinin önünün kesilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Hristova, "Gençlerin tekrar taşraya dönmesi çok zor ancak bu gibi etkinlikler tarım sektörünün de cazip bir geçim kaynağı olarak kariyer sağlayabileceğini en kısa yoldan gösterir." diye konuştu.

Hristova, çevresindeki tarlalar sayesinde bölgenin en büyük buğday üretim merkezlerinden biri olan Kramolin'in çiftçilerin orak gibi ilkel tarım aletleri yerine modern biçerdöver ve diğer makinaları kullandıklarını kaydetti.

Eski model biçerdöverlerle buğday hasadı toplamanın tam bir ızdırap olduğunu söyleyen Hristova, "Şimdiki makinalar o kadar konforlu ve keyifli ki ben bile makinaya binip tarlada zevkle çalışmak isterdim." dedi.

Hristova, bir yandan hasat toplama kampanyasının açılışını yapmak, diğer yandan eski ve yeni tarım teknolojileri tanıtmak için düzenledikleri geleneksel törene insanların ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını aktardı.

Geleneksel halk kıyafetleri giyip ellerinde orak ve buğday demetleriyle konuşan Desislava ve Darina adındaki Kramolinli genç kızlar da çocukluklarında her yıl "bereket gösterisine" katıldıklarını dile getirdi.

Desislava, "Bölgemize ait son derece güzel bir geleneği sürdürüyoruz. Bu etkinlik sayesinde eski nesillerin neler yaptığını, yeni neslin ellinde nasıl bir teknolojik imkan bulunduğunu görebiliyoruz. Böyle bir bayramın parçası olmaktan gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda köy kadınlarının hazırladıkları ev yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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