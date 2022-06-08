Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisi, koalisyondan çekileceğini açıkladı - Haberler

Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN), dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıkladı.

İTN lideri Slavi Trifonov, koalisyondan çekilme kararını Facebook'tan duyurdu.

Trifonov, partisinin koalisyondan ayrılacağını bildirerek, İTN'li üç bakanın da kabinedeki görevlerinden istifa edeceğini belirtti.

Ayrılma gerekçesinin Başbakan Kiril Petkov tarafından önerilen bütçenin revize edilmesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar olduğunu öne süren Trifonov, "Bugün itibarıyla bakanlarımızı geri çekiyorum ve bu koalisyona ve bu ıstıraba son veriyorum." dedi.

Trifonov, Petkov'u borcu artırarak ülkeyi iflasa sürüklemekle suçlayarak, "Ayrılışın nedenlerinden bir tanesi de devletin hazinesinde para kalmamasıdır." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine başlayabilmesi için komşu Kuzey Makedonya'ya tavizler verildiğini vurgulayan Trifonov, Petkov'un Bulgaristan'ın ulusal çıkarlarını görmezden geldiğini ileri sürdü.

Petkov'un Kuzey Makedonya konusunda Dışişleri Bakanlığından farklı bir politika yürüttüğünü ifade eden Trifonov, şunları söyledi:

"Petkov, AB'nin liderleri huzurunda Kuzey Makedonya'nın AB'ye üyelik adaylığı önündeki Bulgaristan'ın uyguladığı veto kararını kaldıracağına dair sözler veriyor. Makedonya, Bulgaristan tarihinin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve hiç kimse Bulgaristan vatandaşlarının iradesine aykırı tek başına kararlar alamaz. Buna vatana ihanet denir."

240 sandalyeli Ulusal Meclis'te 134 sandalyesi bulunan iktidardaki 4 partili koalisyon, 25 milletvekili bulunan İTN'nin desteği olmadan çoğunluğu sağlayamıyor.

Bulgaristan azınlık hükümetiyle yola devam edecek

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, basına yaptığı açıklamada İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söyledi.

"Azınlık hükümeti, (bir üyeden) sürekli baskı ve zorlamanın geldiği hükümetten iyidir." ifadesini kullanan Petkov, salt çoğunluğun sağlanması için 12 milletvekilinin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Trifonov'un "ülkeyi iflasa sürüklediği" iddialarına dair ise Petkov, "Denetimsiz tek bir kuruş harcamayacağız." dedi.