Bulgaristan'da Avrupa Ormancılar Birliği Kongresi Başladı

Bulgaristan'ın Ruse kentinde Avrupa Ormancılar Birliği'nin (Union of European Foresters - UEF) 21. Kongresi, 12 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in himayesinde, Bulgaristan Ormancılar Birliği, Ruse Belediyesi, Ruse "Angel Kanchev" Üniversitesi ve diğer önde gelen devlet ve bilim kurumlarının desteğiyle 4 gün sürecek kongrede katılımcılar, iklim değişikliklerinin orman ekosistemlerine etkilerini, biyoçeşitlilik kayıplarını ve sürdürülebilir ormancılık için yeni yaklaşımları tartışacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UEF Başkanı Tomasz Markiewicz, Avrupa ormancılığının kuraklık ve aşırı sıcak havalar gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir gelişim için dengeli çözümler, finansal istikrar ve yeni destek mekanizmaları gerektiğini belirten Markiewicz, orman yönetimi için yeni bir vizyon gerektiğini dile getirdi.

Kongreye katılan Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve orman yüksek mühendisi İsmail Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların, iklim değişikliğinin en büyük nedeni olan karbondioksiti atmosferden çekme konusunda en güçlü doğal araçlardan biri olduğunu belirtti.

Belen, "Eğer dünya gerçekten iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsa, bunun temeli ormanları korumak ve güçlendirmekten geçiyor. Çünkü karbon salınımını tamamen durdurmak mümkün değil, kalkınma, ulaşım, sanayi devam edecek. Bu yüzden en etkili çözüm, mevcut ormanları korumak ve ağaçlandırmalarla orman alanlarını artırmak." dedi.

Kuraklığın, kar eksikliğinin ve ani yağışların orman yangınlarını artırdığını ifade eden Belen, "Bu çerçevede, doğaya uyumlu yeni çözümler geliştiriliyor. Bunlardan biri de ekosistem göletleri. Yağmurun en yoğun şekilde düştüğü üst havzalarda oluşturulan bu küçük su biriktirme alanları sayesinde, yağmur suyu hemen akıp gitmiyor. Aksine, göletlerde toplanarak yavaş yavaş toprağa sızıyor. Böylece hem kar eksikliği kısmen telafi ediliyor hem de toprağın nem oranı korunuyor." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Stoyan Toshev, Bulgaristan ile Avrupa ormancıları arasında ormancılık alanında verimli bir işbirliği gelişmesini beklediklerini ifade etti.