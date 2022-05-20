Bulgaristan'da 19 Mayıs "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgeselinin galası ile kutlandı

Bulgaristan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, başkent Sofya'daki Merkez Orduevi'nde "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgesel filminin galası ile kutlandı.

Atatürk'ün 1912-1915 döneminde askeri ateşe olarak görev yaptığı Sofya'daki yaşamını konu alan belgeselde, dönemin arşivlerinden edinilen bilgiler ve Türkiye ile Bulgaristan'dan bilim insanları ve politikacıların görüşlerine yer verildi.

Filmin yönetmeni ve ortak yapımcısı Ufuk Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün yaşamına ait çok az bilinen bir dönemi anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Mustafa Kemal burada Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlamış ve Bulgaristan halkı ile Türkiye halkı arasındaki ilişkileri pekiştirmiş." dedi.

Yapımcı Nahide Deniz de Kovid-19 salgını nedeniyle filmin çekimlerinin beklendiğinden uzun sürdüğüne işaret ederek, "Çekimler sırasında bir kez daha Atatürk'ün Bulgaristan'da ne kadar çok sevildiğini ve aradan 109 yıl geçmiş olmasına rağmen onunla ilgili hatıraların ne kadar diri olduğunu gördük." diye konuştu.

Galanın organizasyon ve düzenlemesini yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise gösterim öncesi konuşmasında, Sofya'nın bir Türk diplomatının görev yapacağı en önemli yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Sekizkök, "İki komşu ülkenin dinamik ikili ilişkilerinin yapısı, güçlü ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, Balkan coğrafyasının ulusal siyasetteki jeopolitik önemi, tarihi ve kültürel ortak noktalarımız, bu özel konumu yaratan başlıca etkenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Film galasının ardından besteci ve yorumcu Murat Evgin, belgesel için hazırladığı "Şeref Sözüm" adlı bestesi ve Bulgaristan'da son derece popüler olan "Arka Sokaklar" dizisi için bestelediği bir şarkı ile sahne aldı.

Bulgaristan'ın kültür, siyaset ve sanat çevrelerinin seçkin temsilcilerinin katıldığı galada ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Rosen Plevneliev ve Petar Stoyanov, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, ülkenin eski kralı ve eski başbakanlarından Simeon Sakskoburgotski, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ve çok sayıda diplomat da hazır bulundu.

Film gösterisinin ardından konuklar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyona da katıldı.