Sofya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Ulusal Meclisi üyeleri, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ve Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başlayan programda, şehitler için dualar okundu.

"FETÖ tüm toplumlar için tehlike arz ediyor"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimini anlattı.

Uyanık, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) çağrısı üzerine kahraman halkımız tek yürek olup meydanlara dökülmüş ve bu örgütün darbe girişimini durdurmuştur." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün terör ve casusluk örgütü olduğunu, tüm toplumlar için tehlike arz ettiğini vurgulayan Uyanık, "Komşu ve müttefik ülkelerden beklentimiz, FETÖ'nün hiçbir yapılanmasına izin verilmemesidir. Bulgar dostlarımızın da FETÖ konusunda aydınlatılmaları ve bu örgüte karşı müteyakkız olmaları yönündeki gayretlerimiz sürecektir." dedi.

Büyükelçi Uyanık'ın konuşmasının ardından Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Haci şehitler için dua etti.

Daha sonra etkinliğe katılan davetliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmi izledi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında yaşananların ve sonrasındaki demokrasi mitinglerinin fotoğrafları sergilendi.