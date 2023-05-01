Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Geşev ve ailesine karşı bombalı suikast girişimi düzenlendi

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev ve ailesi, bombalı suikastın hedefi oldu.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev ve ailesi, bombalı suikastın hedefi oldu.

Başsavcı Yardımcısı Borislav Sarafov, basına yaptığı açıklamada, Başsavcı Geşev'in ailesi ile içinde bulunduğu kortejin, başkent Sofya yakınlarında geçtiği güzergahta patlama meydana geldiğini bildirdi.

Olayda kimsenin zarar görmediğini aktaran Sarafov, "Belli ki Başsavcı Geşev öldürülmek üzere birileri tarafından hedefe alınmıştır. Yaklaşık 3 kilogram dinamit gücüne sahip bombanın korkutma amaçlı değil, öldürme amaçlı kurulduğunu tahmin ediyoruz. Patlama, 30-40 santimetre derinlikte ve 3 metre çapında bir çukur açmıştır." ifadesini kullandı.

Sarafov, patlamanın meydana geldiği yerde şarapnel (misket) parçalarının da bulunduğunu bildirerek, "Profesyonel bir şekilde kurulup uzaktan kumanda ile patlatıldığı tahmin edilen bomba, şans eseri Geşev ve ailesine zarar vermemiştir." diye konuştu.

Terör eylemi şüphesiyle çok yönlü soruşturma açıldığını aktaran Sarafov, "Bu, sadece Başsavcı'ya karşı değil devlete karşı tüm kurumlara yönelik bir suikast girişimidir. Devlet, böyle eylemlere müsaade etmez. Suikast, kesinlikle cezasız kalmayacaktır." dedi.

Sarafov, Başsavcı Geşev ve ailesinin güvenilir bir yerde, koruma altında bulunduğunu kaydetti.