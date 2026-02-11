Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova, BNB Başkan Yardımcısı Gyurov'u geçici başbakan adayı gösterdi

Güncelleme:
Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrey Gyurov'u geçici başbakan adayı olarak gösterdi. Gyurov, geçici hükümet kurma görevine getirilecek.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yotova'nın BNB Başkan Yardımcısı Gyurov'u yarın saat 10.00'da makamına kabul edeceği bildirildi.

Anayasal prosedür

Siyasi krizin devam ettiği Bulgaristan'da daha önce parlamentoda temsili olan üç siyasi parti, kabine kurmayı reddetmişti.

Bulgaristan anayasasında yapılan son değişikliklere göre, erken seçim sürecinde geçici bir hükümetin başbakanı belli başlı bazı devlet kurumlarının yöneticileri arasından seçilebiliyor.

Olası adayların listesi, Parlamento Başkanı, Merkez Bankası, Sayıştay ve Ombudsman kurumlarının yönetici ve yardımcılarından oluşuyor.???????

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
