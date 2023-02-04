Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, vatandaşlık yenileme taleplerini değerlendirdi Açıklaması

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin vatandaşlık yenileme konusuna ilişkin, "Yasalara uyan her kişinin vatandaşlık başvurusu olumlu şekilde sonuçlanıyor. Bazen aslında bu kimlik belgeleri kaybediliyor, o zaman iki devlet olarak bu belgelerin, evrakın bulunması yönünde işbirliği yapıyoruz." dedi.

Yotova, AA muhabirine, Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) Ankara'da yeni ofis açması ve Türkiye'de yaşayan Bulgar göçmenlerinin Bulgaristan vatandaşlığını yenileme talepleri başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

BTA'nın Ankara'da açılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğini belirten Yotova, "Burayı sadece bir haber ofisi olarak görmemek gerekir, buranın zaman içerisinde kültür merkezine dönüşeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Yotova, BTA aracılığıyla Bulgaristan'ın Türkiye hakkında daha doğru haberler alacağını, Bulgaristan'da yaşanan olayların da Türkiye'ye daha doğru şekilde aktarılacağını dile getirdi.

BTA'nın ikinci evinin Ankara olacağına işaret eden Yotova, "Burada yatırımlar da konuşulacak, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi de konuşulacak, dolayısıyla biz olaya böyle yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasalara uyan her kişinin vatandaşlık başvurusu olumlu sonuçlanıyor"

Yotova, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin iki ülke arasında bir "köprü" olduğunu belirterek, göçmenlerin emeklilik, kimlik kartlarının yenilenmesi ve tekrar Bulgaristan vatandaşlığını kazanmak istemesi taleplerinin kendisi tarafından takip edildiğini anlattı.

Bulgaristan yasalarına göre hazırlanmış bütün belgelerin olumlu şekilde sonuçlandığını söyleyen Yotova, "Yasalara uyan her kişinin vatandaşlık başvurusu olumlu şekilde sonuçlanıyor. Bazen aslında bu kimlik belgeleri kaybediliyor, o zaman iki devlet olarak bu belgelerin, evrakın bulunması yönünde işbirliği yapıyoruz." diye konuştu.

"Mustafa Kemal, bize iki ülke arasında dostluk sağlanmasını miras bıraktı"

Yotova, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde yazdığı raporların yer aldığı, tarihi belgelerin bulunduğu "Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri" sergisinin açılmasından büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Serginin iki ülke arasında çok uzun süren derinlikli bir araştırmanın ürünü olduğuna dikkati çeken Yotova, "Bizler için 20. yüzyılın en büyük siyasi liderlerinden birinin, aynı zamanda en çekici, en cazip ve romantik figürlerinden birinin Sofya'da askeri ataşe olarak görev yapması büyük bir onur." dedi.

Yotova, Atatürk'ün Türkiye-Bulgaristan arasında dostluk sağlanmasını miras bıraktığını vurgulayarak, "Aynı zamanda insan hakları konusunda da büyük vizyonerlik örneği sergilemiştir. Onun yazdıklarını, bıraktıklarını daha sıkça okumalıyız ve Atatürk'ü sadece yıl dönümlerinde anmamalıyız, böylelikle daha bilgili olacağız." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

Kapıkule'de, Kapitan Andreevo'da iki şerit açılacak

Yotova, Türkiye-Bulgaristan sınırında tır geçişlerindeki sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

"Sizler için çok güzel haberlerim var. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu konuyu konuştuk. Geçen yılın sonunda, aralık ayında iki cumhurbaşkanı bir araya geldi ve görüşmelerinde, iki ülke arasında askıda kalan sorunların çözümünde hızlı hareket edileceği konusunda kararlar alındı."

Kapıkule Sınır Kapısı'nın Avrupa'nın en yoğun sınır kapılarından biri olduğunu belirten Yotova, "Bugünlerde, Kapıkule'de, Kapitan Andreevo'da iki şerit açılacak. Bu şeritler daha çok frigorifik (soğutma özelliği bulunan) tırlara hizmet verecek ve böylelikle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Yotova, bunun yanı sıra Bulgar Gaz ve BOTAŞ arasında 3 Ocak'ta imzalanan sözleşmenin önemine işaret ederek, bu sözleşmeyle doğal gazın Bulgaristan ve Avrupa'ya daha kolay şekilde taşınacağını sözlerine ekledi.