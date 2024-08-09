Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki törende Radev, geçici hükümetin ana görevinin, erken genel seçimleri hazırlamak olduğunu belirterek, "Erken genel seçim için en uygun tarih 20 Ekim." dedi.

Seçim tarihinin bu şekilde kesinleşmesi için Grınçarova-Kojareva'nın, en geç 19 Ağustos'a kadar kuracağı geçici kabinenin listesi ile hazır olması gerektiğini söyleyen Radev, şunları kaydetti:

"Siz, Başbakan adayı olarak yeni kabineyi tamamen kendi iradenizle oluşturacaksınız. Geçici bir başbakan, parlamentodaki siyasi güçlerden eşit mesafede uzak ve belirgin bir siyasi şahıs olmamalı. Bu önemli görevi kabul ettiğiniz için size müteşekkirim."

Aldığı göreve "net bir sorumlulukla yaklaştığını" vurgulayan Grınçarova-Kojareva, "Devletin normal çalışmalarını sürdürecek ve adil erken seçimlerin organizasyonunu yapacak bir hükümet kuracağım." dedi.

Siyasi krizin devam ettiği Bulgaristan'da daha önce parlamentoda temsili olan üç siyasi parti kabine kuramamıştı.

Ülkenin geçici Başbakanı Dimitar Glavçev, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi sahadaki gerginliği azaltmak amacıyla ikinci bir dönem için başbakan olmayacağım." ifadesini kullandı.

Bulgaristan Anayasası'nda yapılan son değişikliklere göre, erken seçim sürecinde geçici bir hükümetin başbakanı belli başlı bazı devlet kurumlarının yöneticileri arasından seçilebiliyor.

Olası adayların listesi, Parlamento Başkanı, Merkez Bankası, Sayıştay ve Ombudsman kurumlarının yönetici ve yardımcılarından oluşuyor.

2015'den bu yana Sayıştay Başkan Yardımcısı olan Grınçarova-Kojareva'nın dışında bu listede yer alan diğer isimler daha önce geçici başbakan adayı olmayı reddetmişti.

Bulgaristan seçmenleri ekimde son 3 yılda 7'nci kez erken seçim için sandık başına gidecekler.

Son erken seçimde yüzde 34 olan katılım oranının yeni seçimde daha da düşük olması bekleniyor.

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