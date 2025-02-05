Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den Ukrayna'ya Asker Temini Uyarısı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetiminin yakında asker bulmakta sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Sofya'da "The Economist" dergisinin düzenlediği bir forumda konuşan Radev, "Bu savaşta en önemli unsurlar mühimmat, uçaklar, füzeler değil, önemli unsur insan faktörüdür." dedi.

Radev, "Ukrayna için bu savaşta en önemli unsur insan kaybıdır. Eğer diplomasi yoluyla ateşkes ve barış sağlanmazsa, büyük siyasi ve diplomatik meydan okumalarla karşılaşacağız." diye konuştu.

Diplomasi yoluyla ateşkes sağlanması için çağrıda bulunduğunu belirten Radev, " Ukrayna'nın cephede insan gücü sahibi olmadığını anladığı anda ne olacak? Bu zaman yaklaşıyor. Mutluyum ki siyasetçiler artık bunu konuşmaya başladı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da uzun zaman karşılıklı anlayış ve güven içinde yaşandığını dile getiren Radev, "Ukrayna Rusya'yı yeneceği yönündeki ütopik güvence ile birçok lider tarafından karşı saldırı operasyonuna başlamak üzere cesaretlendirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya kendi geleceği için karar alma hakkı verilmesi gerektiğine işaret eden Radev, "Ne olursa olsun kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bu çözüm Avrupa'nın katılımı olmadan mümkün olamaz, çünkü Ukrayna Avrupa Birliği üyeliği arzuluyor, dolayısıyla hepimiz Ukrayna'nın geleceği konusunda ortağız." dedi.