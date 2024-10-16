Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Bosna Hersek'in AB Üyelik Sürecine Destek Vereceğini Açıkladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Bosna Hersek'in AB Üyelik Sürecine Destek Vereceğini Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bosna Hersek'e yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik sürecinde destek olacağı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek'i ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde destek olacağını belirtti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile Sırp üye Zeljka Cvijanovic tarafından törenle karşılandı.

Radev'in başkanlık ettiği heyet ile Becirovic ve Cvijanovic'in heyetleri basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmeden sonra basın toplantısında konuşan Radev, Bosna Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, ülkesinin ve AB'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.

Radev, güvenlik, ekonomik kalkınma koşulları, demografik sorunlar gibi birçok konuyu konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'in güvenliği ve istikrarının, tüm bölgenin istikrarı ve refahı açısından stratejik öneme sahip olduğunu açıkça vurgulamak istiyorum. Bu nedenle, Bulgaristan'ın Bosna Hersek'teki Althea (Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna) misyonuna kararlılıkla bağlı kalmaya devam ettiğini ve bu misyonun güvenlik ve istikrarın sağlanmasında kilit öneme sahip olduğuna inandığımızı belirttim."

İki ülke arasında güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin genişletilmesini de konuştuklarını aktaran Radev, bunların yanı sıra askeri okullar ve akademiler arasında değişim organizasyonları kurulması olanaklarını da değerlendirdiklerini söyledi.

Radev, ülkesinin Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde destek vermeye ve tecrübe paylaşımına açık olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Güvenlik durumunun kötüleşmesi ve jeopolitik ortamda meydana gelen değişimlerin bir sonucu olarak, AB'nin Batı Balkanların Avrupa entegrasyonuna ve genişleme politikasına çok daha güçlü bir şekilde odaklandığı ve bunu AB'nin refahı, güvenliği ve istikrarı için önemli bir araç olarak gördüğü bir gerçektir. Ancak sizin yapmanız gereken reformlar, bu genişleme sürecinde anahtar olmaya ve Bulgaristan'ın bu süreçlere olan desteği söz konusu olduğunda temel kriter olmaya devam ediyor."

"Bosna Hersek'in, Bulgaristan gibi AB ve NATO üyesi devletlerle güçlü bir şekilde bağlantı kurması stratejik öneme sahip"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ise Bulgaristan ile güçlü bir ilişkileri bulunduğunu, Radev'in ziyaretinin bu ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.

Bulgaristan ile daha güçlü siyasi ve ekonomik bağlar kurmak istediklerini kaydeden Becirovic, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'in, Bulgaristan gibi AB ve NATO üyesi devletlerle güçlü bir şekilde bağlantı kurması stratejik öneme sahip. Heyetler arası toplantıda hem ikili hem de çok taraflı işbirliğimizin oldukça iyi olduğunu tespit ettik ve bu işbirliğini hem Bosna Hersek hem de Bulgaristan'ın çıkarları doğrultusunda sürdürmek istiyoruz. Turizm, gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşması, yatırımlarımızın korunması, çifte vergilendirmeden kaçınma gibi anlaşmaları konuştuk. Birlikte, diğer birçok sektörde de işbirliğimizi güçlendirmek için birçok fırsat olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanı Radev, bu anlamda, Saraybosna ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya arasında doğrudan uçak seferi açmamız için birlikte çalışmamızı önerdi. Bu fikrin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacak harika bir fikir olduğunu düşünüyorum."

Becirovic, ekonomi alanında iki ülke arasında birçok fırsatın olduğuna işaret ederek ziyaretten sonra iş insanları ve ticaret odaları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Cvijanovic de AB'ye üyelik konusunda kararlı olduklarını, bunu da doğru bir ilerleme ve kısa vadeli hedeflerle gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, bu konuda kendilerine destek veren Bulgaristan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Dış Politika Bulgaristan Güvenlik Politika Ekonomi Güncel Dünya

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı
Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE) Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.