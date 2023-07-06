Bulgaristan Belediye Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde
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Bulgaristan'ın Pravadi Belediye Başkan Yardımcıları Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Erol Ateş, ziyarette Mustafa ile Hristova'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulgaristan'daki belediyeler ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Daha sonra Mustafa ve Hristova ile beraberindeki heyet, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ederek, Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni gezdi.
Bulgaristan'ın Pravadi Belediye Başkan Yardımcıları Sevim Mustafa ve Stefka Hristova, Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Erol Ateş, ziyarette Mustafa ile Hristova'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulgaristan'daki belediyeler ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.
Daha sonra Mustafa ve Hristova ile beraberindeki heyet, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ederek, Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni gezdi.
Umre turları yapılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce umre turları düzenlenecek.
Kırklareli Müftülüğünden yapılan açıklamada, 2023-2024 umre döneminin 15 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi.
Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşların 10 Temmuz'dan itibaren başvuruda bulunabileceği belirtilen açıklamada, başvuruların il ve ilçe müftülüklerinde alındığı belirtildi.
Müdür Uysal, huzurevini ziyaret etti
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Uysal, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek isteklerini dinledi.
Yaşlıları her fırsatta ziyaret ettiğini ifade eden Uysal, isteklerini karşılamaktan onur duyduğunu belirtti.