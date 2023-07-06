Bulgaristan Belediye Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde

Bulgaristan'ın Pravadi Belediye Başkan Yardımcıları Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Erol Ateş, ziyarette Mustafa ile Hristova'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulgaristan'daki belediyeler ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Daha sonra Mustafa ve Hristova ile beraberindeki heyet, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ederek, Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni gezdi.