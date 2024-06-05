Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan Başbakanı Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini övdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Ortak Temas Noktası'nda Edirne Valisi Yunus Sezer ile bir araya geldi. Glavçev, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede başarılı olduğunu belirterek, sınır kapılarında genişletme çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Vali Sezer ise alınan tedbirlerle düzensiz göç trafiğinde yüzde 90 azalma olduğunu söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev ile Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye- Bulgaristan sınırındaki Ortak Temas Noktası'nda bir araya geldi.

Glavçev, Vali Sezer'e Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede çok başarılı olduğunu, düzensiz göç trafiğinin Türkiye'nin aldığı tedbirlerle büyük oranda önlendiğini belirtti.

" Türkiye'ye düzensiz göçle mücadelesi konusunda teşekkür ediyoruz, bu noktada Türkiye'ye müteşekkiriz. Gerçekten düzensiz göç konusunda önemli tedbirler aldınız ve geçişlerdeki düşüşte bunun göstergesi." diyen Glavçev, sınırdaki hem tır hem de araç trafiğinin hızlanması amacıyla Türkiye sınırındaki 3 sınır kapısında genişletme çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını ifade etti.

-"Alınan tedbirler düzensiz göçü önlüyor"

Sezer de düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirlerle düzensiz göç trafiğinde yüzde 90 azalma olduğuna dikkati çekti.

Alınan tedbirlere de değinen Sezer, "Şu an 200 kilometreyi aşkın hudut yollarımızı yeniden yaptık. Elektrooptik ve asansörlü kulelere kadar sınır geçişini tespit eden, önleyen önlemler aldık. İstanbul'dan Edirne'ye kadar 200'e yakın arama noktası oluşturuldu. Alınan tedbirlerle göç trafiğinde azalma var. Karşılıklı mekanizmaların çalışmasıyla yakın zamanda göç rotası tamamen değişebilir. diye konuştu.

Özellikle Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarının dünyanın en çok trafiği olan sınır kapılarından olduğunu dile getiren Sezer, tır trafiğine değinerek, kısa süre sonra gurbetçi sezonunun başlayacağını hatırlattı.

Yunus Sezer, "Sadece bu yılın ilk 5 ayında 725 bin tır geçişi oldu bu sınır kapısından, bu çok büyük bir rakam. Gümrük idarelerimiz olağanüstü çalışmalar ortaya koyuyorlar hem Kapıkule'de hem Hamzabeyli sınır kapılarında. Haziran ortasında gurbetçi sezonu başlıyor Avrupa'daki Türkler Türkiye'ye gelecek. Gümrük idarelerimizin yükü 3-4 kat artacak. Bu noktada desteklerinizi bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Vali Sezer, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın, sınırda yaşanan sorunların çözümü için oluşturduğu "Ortak Temas Merkezi"nin çok aktif çalıştığını sözlerine ekledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'dan Yerlikaya'ya telefon

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da Türkiye'ye düzensiz göçle mücadele konusunda aldığı tedbirlere teşekkür için telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüştü.

Yerlikaya'ya, tedbirlerden dolayı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden gidilemeyeceğini anladığını ifade eden Stoyanov, "Bu sizin çabalarınız sayesinde oldu, mutlaka Bulgaristan'a bekliyorum" dedi.

Yerlikaya da mevkidaşına hafta sonu yapılacak seçimlerde başarı diledi, seçimlerden sonra davete icabet edeceğini kaydetti.

Ziyarette Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakanı Violeta Koritarova ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, iki ülkenin gümrük yetkilileri, kolluk amirleri ve protokol üyeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Bulgaristan Türkiye Edirne Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Bakmadan Geçme

Bitcoine, kripto paraya vergi gelecek mi? Borsaya vergi gelecek mi? Borsa gelirleri vergilendirilecek mi? #129297 Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? SON DAKİKA Beşiktaş teknik direktörü belli oldu İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Haziran Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 5 Haziran Çarşamba 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 5 Haziran Çarşamba Survivor'da kim kazandı? Sandık Kokusu 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kim, konusu ne? Yetenekli Bay Cage filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi?
Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title