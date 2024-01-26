Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel: İnsan Kaçakçılığı Avrupa Birliği için de ortak bir iç sorun

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, "İnsan kaçakçılığı, aslında insanların hayatını bir ticaret malzemesine dönüştürür. Bu, sadece üçüncü dünya ülkeleri için değil, Avrupa vatandaşları da mağdur olduğundan Avrupa Birliği (AB) için de ortak bir iç sorunudur." dedi.

Gabriel, başkent Sofya'da "Boyana" Devlet Konutu'nda düzenlenen, "İnsan Kaçakçılığının Önlenmesi ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele: İyi Uygulamalar ve Sürdürülebilir Çözümler" konulu uluslararası konferansın açılışını yaptı.

İnsan kaçakçılığıyla mücadelenin, sadece suçluların kati bir şekilde cezalandırılmasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Gabriel, "İnsan kaçakçılığı, aslında insanların hayatını bir ticaret malzemesine dönüştürür. Bu, sadece üçüncü dünya ülkeleri için değil, Avrupa vatandaşları da mağdur olduğundan Avrupa Birliği (AB) için de ortak bir iç sorunudur." diye konuştu.

Sorumlu bir politika yürütüldüğünde, insan kaçakçılığı mağdurlarının hayatı, hakları ve geleceğinin öncelik olarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden Mariya Gabriel, "Eğer ucuz emek gücü, yasa dışı organ ticaretine talep olmasaydı, insan kaçakçılığının sadece kötü bir dönem olarak anıldığı bir ortamda yaşıyor olacaktık." ifadesini kullandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da son yıllardaki savaş, ekonomi, çevre, insani ve diğer alanlardaki krizlerin insan ticaretini körüklediğini belirtti.

Düzensiz göç ile insan kaçakçılığının eşgüdümlü olarak sürdüğüne işaret eden Stoyanov, "Her iki suç, onları işleyenlere muazzam gelirler sağlıyor. Bulgaristan, insanların hayat, sağlık ve onuruna zarar veren bu suçları önlemek üzere büyük çaba gösteriyor." dedi.

Avrupa'daki insan kaçakçılığında artış

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinatörü Diane Schmidt, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, AB'de 2021'de kayıtlı insan kaçakçılığı mağdurlarının sayısının 7 bin olduğunu, 2022'de ise bu sayının 10 bine yükseldiğini, bunların yüzde 63'ünün de düzensiz göçmen olduğunu aktardı.

Konferansa görüntülü mesaj yollayan AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, " Bulgaristan, karadan da Şengen bölgesine katılması durumunda örgütlü suçlarla mücadelede daha büyük bir başarı elde edilebilecek. Bu alanda getirilen sınırlandırmaları bir an önce kaldırılması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Johansson, "Uyuşturucu kaçakçıları bir uyuşturucuyu bir kez satabiliyor. Oysa insan tüccarları köle bir kadının bedenini defalarca satabilir. Bulgaristan'da insan kaçakçılığı mağdurlarının yüzde 90'ı kadın. Bu mücadelede en güçlü silahımız Avrupa mevzuatıdır." ifadelerini kullandı.

İki panelden oluşan konferansta "Bulgaristan'da insan kaçakçılığıyla mücadelede stratejik vizyon" ve "İnsan kaçakçılığıyla mücadelede kalıcı çözüm için önlemler" konuları ele alındı.