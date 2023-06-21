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Bulgaristan'a kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

Bulgaristan'a kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

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EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi A.H., yakalandı.

-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi A.H., yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında inceleme yaplan A.H.'nin terör örgütü DEAŞ'tan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. A.H. hakkındaki soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Bulgaristan Edirne Güncel Haberler

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