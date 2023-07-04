Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'a gelen Kırgız üniversite öğrencisi 9 gündür kayıp

Derya EVREN KORKMAZ-Feridun AÇIKGÖZ-Mehmet CANBULAT / BULGARİSTAN'A gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan, İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, iddiaya göre Kadıköy'de ortadan kayboldu. Son olarak 24 ve 25 Haziran'da Kadıköy'de iki esnafın yanında kaldığı bilinen, yanında kaldığı son esnaf tarafından iki kez Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan polis merkezine götürüldüğü iddia edilen Jazgül Shamuratova'dan, 25 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Shamuratova'nın son görüntüleri, yanında kaldığı kişilerin cep telefonuna ve Hasanpaşa Polis Merkezi'nin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İstanbul Emniyet'inden, Jazgül Shamuratova'nın, bir kez polis merkezine geldiği, herhangi bir müracaatta bulunmadan merkezden ayrıldığı bilgisi edinilirken, polis ekiplerinin kayıp kadının bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da İstanbul'a geldi. Amacı otobüsle Bulgaristan'a gitmekti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıktan sonra telefonundan sinyal alınamayan ve 1 gün boyunca nerede olduğu bilinmeyen Shamuratova, iddiaya göre 24 Haziran'da Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde gece geç saatlerde dükkanının önünde karşılaştığı esnaf Hakan Çalışkan'dan telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi. Hakan Çalışkan'ın cep telefonuyla annesine ulaşmaya çalışan Shamuratova daha sonra esnafın teklifiyle Kadıköy'deki dükkanda kaldı. Ertesi gün Hakan Çalışkan dil problemi yaşadığı 20 yaşındaki kadını, Rusça bilen Özbekistan uyruklu bir başka esnaf tanıdığına yönlendirdi. Hakan Çalışkan'ın yönlendirdiği esnaf aile, iddiaya göre Shamuratova ile bir süre konuştuktan sonra yanında eşyaları ve pasaportu bulunmayan kadını iki kez 'Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi'ne götürdü. Aynı esnaf aile, Jazgül Shamuratova'yı en son 25 Haziran gece saatlerinde, karakolda bırakıp ayrıldıklarını belirtti.

ANNE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

"BURAYA YANINDA 50 EURO İLE GELDİ"

"ANNESİ PERİŞAN HALDE KENDİSİNİ SUÇLUYOR; KADIKÖY'E GİDİP SOKAK SOKAK ARIYOR"

" 'İSTİYORSAN POLİSE GÖTÜREYİM' DEDİM 'HAYIR' DEDİ "

"PASAPORTUNUN VALİZİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"KORKMUŞ BİR HALİNİ GÖRMEDİM TEDİRGİNLİK VARDI"

"KARAKOLA BIRAKIP ÇIKTIK SONRA HİÇ GÖRMEDİM"

ANNESİNE GÖNDERDİĞİ SES KAYDINDA 'ACİL BU NUMARAYI ARAYIN' DİYOR

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova'nın annesine Instagram'dan gönderdiği üç ses kaydı var. Bu ses kayıtlarından ilkinde Shamuratova annesine, "Acil olarak aramanız gerekiyor. Ben henüz Varna'ya ulaşamadım. Şimdilik geçici olarak başka bir yerde konakladım. Eğer mümkün olursa taksi çağırın ve lütfen taksi parasını ödemenizi rica ediyorum. Tam olarak gideceğim otele kadar, Varna'ya kadar. Buraya geldiğim zaman otobüsler daha farklıydı ve bana otobüs kullanmayın dediler." diyor. İkinci ses kaydında ise, "Anne bu tanıdık birisinin numarasıdır, telefonudur, bu numarayı yakın zamanda arayabilir misin?" diye soruyor. Üçüncü ses kaydında ise genç kız annesine, "Ben şimdi Türkiye'deyim. Benim bazı sorunlarım vardı, benim birkaç günlük çıkmam gerekiyordu. Acil bu numarayı arayın." diyor. Shamuratova sesli mesajın bir bölümünde ise, Kırgızca konuşuyor.