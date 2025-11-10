Bulgaria, Lebanon's Economic Reconstruction and Cooperation Initiatives

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Bulgaristan, Lübnan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Radev, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptıkları ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Radev, ülkesinin Lübnan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, "Avn ile ekonomik ilişkiler, yatırımlar, ticaret, askeriye, tarım ve özellikle eğitim ve kültür alanlarında ilişkilerin derinleştirilmesine hazırız." dedi.

Görüşmelerinde, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanışını da ele aldıklarını aktaran Radev şunları söyledi:

"Orta Doğu bölgesindeki gerginlik ve bölgesel güvenlik mimarisinde başlayan derin değişiklikler, dostumuz Lübnan'ı siyasi ve ekonomik istikrarın geri dönüşü için tarihi bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Bugünkü görüşmeler, iki ülkenin liderleri olarak ilişkilerimizi, ortaklığımızı, işbirliğimizi ve tüm dünya için bu kadar önemli olan bu bölgede barış ve istikrarı tesis etme çabalarımızı derinleştirmek için katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu da göstermektedir."

Vatandaşlar ve iş dünyası arasındaki ilişkileri teşvik etmek için, iç savaşın zorlu yıllarında bile kesintiye uğramayan Sofya-Beyrut hava hattının yeniden açılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Radev, "Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir adım olacaktır." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Sofya ziyaretinin tarihi önemini vurguladı ve iki ülke arasında 60 yıldır süren ilişkilere değindi.???????

Radev ve Avn, basın toplantısında, şu anda 175 milyon avro olan ikili ticaret hacminin artırılması için çalışılması gerektiğine işaret etti.