Bulgar Türk İşadamları Derneği, Hatay'daki depremzedelere nakdi yardımda bulundu

Merkezi Bulgaristan'ın Filibe şehrinde bulunan Bulgar Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki ailelere nakdi yardımda bulundu. BULTİŞ Başkan Yardımcısı Donka Koleva ve dernek üyeleri, Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerindeki çadırlarda kalan 15 aileyi ziyaret etti.

Merkezi Bulgaristan'ın Filibe şehrinde bulunan Bulgar Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki ailelere nakdi yardımda bulundu.

BULTİŞ Başkan Yardımcısı Donka Koleva ve dernek üyeleri, Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerindeki çadırlarda kalan 15 aileyi ziyaret etti.

Afetzedelerle sohbet eden Koleva, Bulgaristan'daki iş insanlarının yaptığı nakdi yardımları teslim etti.

Koleva, AA muhabirine, depremden etkilenenlere destek olmak için kente geldiklerini söyledi.

Daha önce de AFAD aracılığıyla bölgeye çeşitli ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerini belirten Koleva, "Amacımız sadece onlara yardımda bulunmak değil acılarına bir nebze de olsa merhem olmak ve psikolojik destekte bulunmaktır. Uzak yerlerde de olsa onları birilerinin düşünüyor olması büyük moral oldu." diye konuştu.

Koleva, yardımlara devam edeceklerini bildirdi.