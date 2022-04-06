Bulgar polisinden Türk şoföre tokat

BULGARİSTAN'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan (52), hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle kendisini durduran Bulgar polisi tarafından tokatlandı. Polisin ceza yazmamak için 100 euro rüşvet istediğini söyleyen Kazan, "'Komşu çorba veriyor musun, vermiyor musun?' dedi. 'Gereken neyse yapın' deyince 'Tamam' diyerek, hiç anlamadığım anda tokadı yapıştırdı" dedi. Kaplan, araç kamerasına yansıyan, tokat yediği anların görüntüsünü Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne göndererek, şikayetçi oldu.

Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı. Önceki gün Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerleyen Kaplan, Bulgar polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurulurken, para cezası uygulanacağı söylendi. Bulgar polislerin bir süre kendisi ile konuştuğunu ve daha sonra rüşvet istediğini söyleyen Kaplan, vermeyince de tokatlandığını anlattı. Kaplan'ın Bulgar polisler tarafından tokatlandığı anlar ise kullandığı TIR'ın kamerasına anbean yansıdı.

Muhsin Kazan, Bulgaristan ve Sırbistan'da polislerin rüşvet isteme olaylarının sürekli başlarına geldiğini dile getirerek, "Ben bunu belgeledim. 5 bin TL verdim, arabama kamera taktırmıştım. Bu kameranın sayesinde sesimiz duyulsun artık. Herkes görsün bu eziyetlerimizi. Bu eziyetlerden biz bıktık. Türkiye'de yükümüzü yükleyip daha Kapıkule'den çıkmadan düşünmeye başlıyoruz; acaba Bulgaristan'da ceza yiyecek miyiz, rüşvet verecek miyiz, diye. İki ülkeden ortalama 100 euro civarında rüşvet veriyoruz. Bulgaristan'ın çıkış, Sırbistan'ın giriş kapısında tekstil yüklü araçlardan sırf hangara çekip mala bakmamak için 'Komşu sende tekstil var, ver 20 euro' diyorlar. Sorgusuz, sualsiz 20 euro veriyoruz. Güya tekstilin markasına, fatura değerine bakacakmış. Onlar da tekstil koli halinde yüklendiği için arabadan bizim indiremeyeceğimizi bildikleri için direkt 20 euro alıyorlar. Bizde 20 euro hazır. Az miktarda tekstil olduğunda itiraz ediyoruz, 10 ya da 5 euro'ya düşürüyoruz" diye konuştu.