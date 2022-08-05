Bülent Kuşoğlu: "Ukrayna'dan Sevkiyat Başladı Diye Fiyatlar Düştü Hububatta.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, " Ukrayna'dan sevkiyat başladı diye fiyatlar düşürüldü hububatta. Bu bir oyun tabii. Fiyatlar düşürüldükten sonra birileri malı alacak, ondan sonra da tekrar fiyatlar yükselecek, pahalı olarak satacaklar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Polatlı örgütü ve Polatlılı üreticilerle, TBMM'de bir araya geldi. CHP Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, altı siyasi partinin Polatlı ilçe başkanları ile bir araya geldiklerini ve değerlendirmeler yaptıklarını aktardı. Sorunlarını anlatan üretciler, gelecekte soğan krizi yaşanacağına dikkat çekti. Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Polatlı bu sene yine 'soğan teröristlerini' görecek, tırnak içinde söylüyoruz, Erdoğan'ın deyimiyle… Çünkü soğan bu sene yine sıkıntılı olacak, pahalanacak. Polatlı, Türkiye'de en fazla soğan ekilen yer. Hem hububat ambarı, hem de soğan, patates…

Hububatla ilgili olarak da Ukrayna'dan sevkiyat başladı diye fiyatlar düşürüldü, hububatta. Bu bir oyun tabii. Fiyatlar düşürüldükten sonra birileri malı alacak, ondan sonra da tekrar fiyatlar yükselecek, pahalı olarak satacaklar. Bunları Polatlı çiftçisi biliyor. Ama bazıları bilmesine rağmen malını satmak zorunda da kalabiliyor.

Bunlarda devletin müdahil olması lazım. Fiyat düşüşlerine böyle algı yoluyla yapılan fiyat düşüşlerine Ofis'in yada devletin diğer kurumlarının müsaade etmemesi lazım.