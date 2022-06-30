Bülent Kuşoğlu: "Devletin Vergi Gelirlerinde Yüzde 204 Artış Var. Bu Geçim Derdimizin Ayyuka Çıkması Demektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ek bütçe kanunuyla ilgili "Para bittiği için ek bütçe yapmadı Meclis. Devletin giderleri yüzde 47 artmış geçen seneye göre. Gelirlerde nedir durum biliyor musunuz? Söylemiyorlar, yüzde 204 artış var. Para çok. Nereden bu para? Bu para vatandaştan vergiyle alınmış. Elektrik düğmesine basıyorsunuz, musluğu açıyorsunuz, arabaya biniyorsunuz vergi ödüyorsunuz. Bütçede gelir fazlalığı var. Bu nedir? Enflasyonun altında halkın inim inim inletilmesi demektir. Geçim derdimizin ayyuka çıkması demektir" dedi.

Bülent Kuşoğlu, Türkiye Emekliler Platformu'nun düzenlediği '30 Haziran Emekliler Günü Toplansı'na katıldı. Kuşoğlu, şöyle konuştu:

KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETMEK İSTİYORUM: Emekliler Günü'nüzü kutluyorum. Hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra çok daha iyi emeklilik günleri Allah nasip eder hepimize. Ayrıca Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletmek istiyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ, YÜZDE 80'E ULAŞMIŞ, ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMASI: Size ben bir milletvekili olarak, bir partinin genel başkan yardımcısı olarak sorunlarınızı anlatacak değilim. Sizler en iyi şekilde bunları, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı biliyorsunuz. Biraz önce değerli başkan da anlattı. Bir intibak, katkı payı meselesi var. Özellikle en düşük emekli aylığının, yüzde 80'e ulaşmış, asgari ücretin altında kalması, yetersiz olması. Bir de bunlara TÜİK meselesi eklendi. TÜİK gibi bir kamu kuruluşunun maalesef yanlış bilgiler vererek sizlerin bu ay yapılması gereken zammın daha düşük belirlenmesi gibi sonuçlar doğurması. Bir yığın sorunumuz, sıkıntımız var hep beraber. Bunları en iyi şekilde biliyorsunuz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA BİR TORBA KANUN VAR: Biz de CHP olarak bu sorunlara, bu sıkıntılara nasıl cevap verilir, nasıl çözülür biz de bunları her platformda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim; biraz önce emniyetten gelen arkadaşım anlattı, ben Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir torba kanun var. Ağırlıklı olarak personel rejimi, özlük haklarıyla ilgili. Dün en düşük emekli aylığı 3000 TL olacaktı, 3500 TL'ye çıkardık. O komisyon bugün de devam ediyor. Yarın Genel Kurul'da görüşeceğiz.

BÖYLE BİR SİSTEM OLMAZ: 57 tane maddesi var. Turizm Kanunu'nu da görüşüyoruz, onunla beraber Noterler Kanunu'nu, Vergi Kanunu'nu da görüşüyoruz. Aklınıza ne gelirse bu 57 madde içerisinde her şey var. Bu arada emeklileri de görüşüyoruz. Böyle bir sistem olmaz. Öncelikle sizin sorununuz, sıkıntınız bir sistem sorunudur. Şimdi geliyor arkadaşlar, anlatıyorlar. Efendim emniyet hizmetleri ile ilgili sıkıntı var. Jandarma aynı şekilde, jandarma komutanı, il emniyet müdüründen çok daha fazla göstergeye sahip, bunun düzeltilmesi lazım. Efendim, onların ek göstergesi öyle ama tazminatları var. Böyle karışık. Bunlar bütün olarak ele alınması gereken konular böyle.

BÜTÇE DIŞINDA BAKANLAR MECLİS'E GELMİYOR: Bir sistem meselesi. Bu sistem meselesini de şu andaki sistemde çözmek mümkün değil. Çünkü orada ben milletvekiliyim, muhatap bulamıyorum. Karşımızda bir bakan yok. Çünkü bakanlar yeni sistemde Meclis'e gelemiyorlar. Bütçe dışında bakanlar Meclis'e gelmiyor. Ee kime anlatacaksınız? Bakan, siyasi sorumlusu, bakanlara anlatacaksınız. Gelecek, İçişleri Bakanı… İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma da emniyet de… Hazine ve Maliye Bakanı gelecek. Onlara anlatacağız, onlar bize hesap verecekler. Neden olduğunu ya da olmadığını… Açıklamalar yapacaklar. Biz de onlara doğrudur, haklısın ya da eksiksin, şunları tamamla diyeceğiz. Hep beraber ortak bir akılla bunları tamamlayacağız. Kanun yapacağız, kanun yapmak böyle olur. Eksiklerini gideceğiz.

ÇÜNKÜ MECLİS'TE İKTİDAR YOK, ÖNEMİ YOK. İKTİDAR SARAYDA SADECE: Ancak sistem böyle değil, bakanlar Meclis'e gelemiyor, bizimle görüşemiyor. Arada bir milletvekili, birinci partiye mensup. Artık iktidar partisi de muhalefet partisi de yok. Yeni sistemde iktidar partisi ya da muhalefet partisi denmiyor. Çünkü Meclis'te iktidar yok, önemi yok. İktidar sarayda sadece. Meclis'te iktidar yok. Böyle olunca sizin sorunlarınızı, sıkıntılarınızı anlatacağımız bir sorumlu bulamıyoruz. Aramızdan bir milletvekili arkadaşlar, bu 57 maddelik torba kanuna imza atmış, o açıklamaya çalışıyor. O da benim gibi bir milletvekili. Sorunu, sıkıntıyı bilmiyor. Bilse de bu işin yetkisi onda değil.

MİLLET İTTİFAKI OLARAK, ALTILI MASA OLARAK BUNU HEP BERABER ÇÖZECEĞİZ: İnşallah, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, seçimlerden sonra getireceğiz. Millet İttifakı olarak, altılı masa olarak bunu hep beraber çözeceğiz. Bunun başka yolu yok. Çünkü sorunların çözümü öncelikle sadece iyi niyetle değil, bir de sistem meselesidir. Bu sistemi doğru kurmamız lazım.

EĞER BU SİSTEM DOĞRU OLSAYDI, BURADA İKTİDARA MENSUP MİLLETVEKİLLERİ, BAKANLAR OLURDU: Bu sistem içerisinde gelip, sizi dinlemesi veya siz vatandaş olarak gittiğinizde parlamenterlerin sizi dinlemesi, sizin sorunlarınızı bakanlara, yürütme erkine doğru anlatabilmesi, baskı yapabilmesi lazım. Maalesef şu anda bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde böyle bir yetkimiz yok Meclis olarak. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bu sorunları inşallah çözeceğiz. Eğer bu sistem doğru olsaydı, burada iktidara mensup milletvekilleri, bakanlar olurdu.

GELİRLERDE YÜZDE 204 ARTIŞ VAR: Dün gece ek bütçe geçti. Ek bütçe biliyorsunuz, altıncı ay bitiyor yarın, ek bütçe, altı ayda yeni bir bütçe ihtiyacı doğduğu için getirildi ve çıktı Meclis'ten. Ancak şunu söyleyeyim, para bittiği için ek bütçe yapmadı Meclis. Çünkü bakıyorsun, devletin giderleri yüzde 47 artmış geçen seneye göre. Gelirlerde nedir durum biliyor musunuz? Söylemiyorlar yüzde 204 artış var. Para çok. Nereden bu para? Bu para vatandaştan vergi ile alınmış. Elektrik düğmesine basıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Musluğu açıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Arabaya biniyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Vatandaştan gelen vergiler ile yüzde 204 gelirler artmış bütçede. Bütçede gelir fazlalığı var. Bu nedir? Enflasyonun altında halkın inim inim inletilmesi demektir. Geçim derdimizin ayyuka çıkması demektir.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME, BİR PARLAMENTOYA İHTİYACIMIZ VAR: Bu demektir ki vatandaş bu enflasyonun altında ezilecek. Bunu gidip orada, vatandaşın, sizin dernekler olarak, emekliler platformu olarak söyleyebilmeniz, anlatabilmeniz lazım. Bu sistem meselesidir onun için. Açlık sınırında bahsedildi. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Hep beraber görmemiz gereken mesaj bu. Bundan sonra derdimizi, kendimizi anlatabilmemiz için güçlendirilmiş parlamenter sisteme, bir parlamentoya ihtiyacımız var. Bizler vekil değiliz, görev yapamıyoruz, sizin adınıza sorunlarınızı dillendiremiyoruz. Çünkü karşınızda yürütme erkinden, bakanlardan, yetkililerden kimse yok bizi dinleyecek. Böyle bir sorun var. Dolasıyla sizin sorunlarınız orada dillendirilemiyor.

BİZİM KADAR GÜZEL BİR COĞRAFYAYA SAHİP BİR MİLLET YOK: Türkiye'nin çok yüksek bir potansiyeli var. Allah'a şükür bu potansiyeli de hep beraber değerlendirebilmeliyiz. Bizim kadar güzel bir coğrafyaya sahip bir millet yok. Hep beraber bunu değerlendirebilmeliyiz. Ben umutluyum, sizler de umutlusunuz. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. İnşallah önümüzdeki sene burada Emekliler Gününü kutladığımızda bu umudumuzun gerçekleştiğini görerek kutlayacağız."

ANKA / Güncel