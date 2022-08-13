Bülent Kuşoğlu: "Ankara Hızla Başkent Olmaktan Uzaklaşıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Yakın zamanda bir Ankara beyefendiliğinden, bir Ankara düzenliliğinden bahsedilirken maalesef şimdi Ankara’da birçok açıdan diğer illerimize uydu. Düzenlilik açısından, kültür açısından sıkıntıları olan bir yer haline geldi. Ankara hızla başkent olmaktan uzaklaşıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Yakın zamanda bir Ankara beyefendiliğinden, bir Ankara düzenliliğinden bahsedilirken maalesef şimdi Ankara'da birçok açıdan diğer illerimize uydu. Düzenlilik açısından, kültür açısından sıkıntıları olan bir yer haline geldi. Ankara hızla başkent olmaktan uzaklaşıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse ve Polatlılı muhtarları temsilen 9 mahalle muhtarının sorunlarını dinledi. Kuşoğlu ardından Ankara Meclisi-Başkent Anadolu Platformu Yönetimi ve Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) Başkanı Mehmet Akyol'u kabul etti.

Ziyarette konuşan BAŞKON Başkanı Mehmet Akyol şunları söyledi:

"BAKANLIKLA GÖRÜŞMEDEN SONRA TÜRKİYE'NİN KADER ÇİZGİSİNİN DEĞİŞMEYECEĞİ KANAATİNE VARDIM"

"Dün Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısıyla görüştük. O görüşmeler esnasında enteresan durumlarla karşılaştık. Beş kişilik bir ekip gelecek dediler. Hükümet bir paket çıkarttı diyor ki: 'Şehirlerde evi olmayanlar için arsa verilecek, ev yapanlara da kredi verecek' diyor. Kime veriyor şehirdekilere. Kars'a, Ardahan'a, Karadeniz'e yok, Türkiye'nin hiçbir yerine yok. İstanbul'dan başlıyor, İstanbul gibi on bir büyükşehir belediyesinde ikamet eden ve evi olmayan vatandaşlara veriyor. Bu bağlamda bakanlığa Ankara Meclisi Genel Başkanı olarak, 'Bu hak ve hakkaniyete ters düşen bir durum. Hala şehircisiniz, şehirleri mahvettiniz. İstanbul'u yaşanmaz şehir yaptınız, köyleri bitirdiniz. Büyükşehir Belediye Yasası'yla birlikte tarımı, hayvancılığı bitirdiniz hala daha haksızlık, hakkaniyetsizlik yapıyorsunuz' diye bir yazı yazdım. Bana döndüler, 'Sayın bakan yardımcımızla sizi yarın görüştüreceğiz' dediler. Dün bizi görüştürdüler. Dün o görüşmeden sonra ben Türkiye'nin kader çizgisinin değişmeyeceği kanaatine vardım.

"HERKES KÖYÜNE GİTMEK İSTİYOR"

Oraya kültür seviyesi çok yüksek arkadaşlarla gittik. Netice olarak Sayın Bakan bize, 'Eğer biz köylere hizmet götürürsek, köylere ev yaparsanız o köylere emekliler üç ay gidecekler ne ekecekler ne biçecekler' dedi. Yok böyle bir şey herkes köyüne gitmek istiyor. Ankara'nın Kuzey'de en son köyünde iki sene önce 150 haneyken şu anda resmen 242 hane olmuş. Demek ki herkes köyüne dönmeye başlamış.

"ÇİFTÇİ TOPRAĞA, TOPRAKTA ÇİFTÇİYE KÜSMÜŞ VAZİYETTE"

Bu kafa yapısı değiştirilmediği müddetçe Türkiye'nin çok daha geri gideceği kanaati hasıl oldu. Sayın genel başkanlar başka müzakereler yapıyorlar ama Anadolu insanı mahsun, Anadolu insanı sahipsiz. Çiftçi toprağa, toprakta çiftçiye küsmüş vaziyette. Her taraf mera olmuş. Köylerde bizim atalarımızın dedelerimizin yaptırmış olduğu çeşmeleri gasp etmişler. Köy tüzel kişiliğine ait arazileri gasp etmişler. Bir kısmını Milli Emlak almış, bir kısmını da belediyeler almış. Bizim atalarımızdan, dedelerimizden kalmış arazilerimizi sattılar. Köylü artık devlete küstü, inanmıyor. Devlet, 'bedava para vereceğim gelin alın' diyor. Köylü formalitesinden korkup almıyor.

"İSTANBUL KAFASIYLA TÜRKİYE'Yİ, ANADOLU'YU İDARE ETMEK DÜŞÜNCESİNDELER"

İktidar partisinin artık durumu ortada. İstanbul kafasıyla Türkiye'yi, Anadolu'yu idare etmek düşüncesindeler. Toprağa bilmedikleri, ayakları toprak görmediği için. Hala daha o dar kafayla gidiyorlar. Üretim, hayvancılık bitti. Bir zamanlar Bulgaristan'dan sapı sapanı, eti, hayvanı ithal ettik bütün bunlara rağmen akılları başlarına gelmiş değil."

Akyol'dan sonra konuşan Kuşoğlu ise şunları söyledi:

"MAALESEF ANADOLU İHMAL EDİLİYOR"

"Maalesef Anadolu ihmal ediliyor. Bu dönemde kamu yatırımlarının ve yap-işlet-devret yatırımlarının toplam olarak yüzde 60'ı İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne yapılmış. Yatırım yapanları alkışlarız ama bu yatırımların yer seçimlerinin de doğru yapılması lazım. Anadolu'nun da ihmal edilmemesi gerekiyor. İstanbul'a üçüncü bir köprü yapıldı, İstanbul'a üçüncü bir havaalanı yapıldı biri kapatıldı, İstanbul'a Marmaray yapıldı, Avrasya Tüneli yapıldı. Çanakkale'de bir köprü daha var. Bunlarla beraber Marmara Bölgesi'ne Türkiye'deki yatırımların yüzde 60-70'i yapılmış.

"HİÇBİR YERDE MERKEZ BANKALARI BAŞKENTİN DIŞINDA OLMAZ"

Bu arada da Ankara'dan maalesef birçok başkent kurumu, başkentte olması gereken kurum İstanbul'a taşındı. Bunları siyaseten söylemiyorum, bir Ankaralı olarak söylüyorum üzüldüm. Hiçbir yerde Merkez Bankaları başkentin dışında olmaz. İstanbul Finans Merkezi bahanesiyle İstanbul'a alındı. İnternetin olduğu yerde Ankara ya da İstanbul'da yapılması arasında hiçbir fark yoktur. Merkez Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın, Vakıflar Bankası, Halk Bank onlarla birçok kurum, kuruluş İstanbul'a gitti, gidiyor. Bunların büyük yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Hem başkent için hem de Anadolu için yanlışlıktır.

"ANADOLU BOŞALIYOR, ANADOLU KÖYLERİ BOŞALIYOR. BU İSTİHDAM SORUNU, GÜVENLİK SORUNU ÇIKARIYOR"

Anadolu boşalıyor, Anadolu köyleri boşalıyor. Bu istihdam sorunu, güvenlik sorunu çıkarıyor. Bu geçmişten gelen kültürümüzün sıkıntıya girmesine bozulmasına sebep oluyor. Hızlı bir şehirleşme, eğitim verememe, sindirememe durumunda sıkıntılara neden oluyor. Daha yakın zamanda bir Ankara beyefendiliğinden, bir Ankara düzenliliğinden bahsedilirken maalesef şimdi Ankara'da birçok açıdan diğer illerimize uydu. Düzenlilik açısından, kültür açısından sıkıntıları olan bir yer haline geldi. Ankara hızla başkent olmaktan uzaklaşıyor. Ankaralılık ruhu da oluşturamadık, bir Ankaralılık birlikteliği de oluşturamadık. Bunun en önemli gerekçelerinden birisi de ekonomik sebeplerdir. Bunların düzeltilmesi gerekir. Ardahan'dan, Kars'tan oradaki yaylaların hepsi boşalmış durumda. Doğru düzgün hayvan yok, yetiştiricilik yok, tarım yapılamıyor. Hızla üreten bir ülke olmaktan uzaklaşıyoruz. Kentlerde de ona paralel olarak fabrikalar açılmıyor maalesef, özellikle kamu tarafından yapılan kamu yatırımları, kamu fabrikaları yok. İstihdam da sorun oluyor, işsiz sayısı gittikçe artıyor, eğitimli işsiz sayısı artıyor. Dolayısıyla da epey bir sıkıntı oluyor. Bu sıkıntılar ekonomiktir, kültüreldir, ahlakidir, güvenlik problemidir."

KUŞOĞLU, MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Kuşoğlu, Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse ve Polatlılı muhtarları temsilen 9 mahalle muhtarının sorunlarını dinledi.

Kargalı Muhtarı Muzaffer Atik, köy yaşantısı sürdüklerini, buna karşılık şehir yetkileri ile sınırlandıklarını, köy muhtarlığındaki yetkilerinin büyük şehir yasası ile tamamen ellerinden alındığını dert yandı. Polatlı İlçesi köy muhtarları yol ve özellikle su sıkıntısından yakındı. Kaçak su kullanımının cezalarının yetersiz ve kaçak su kontrollerinin muntazam yapılmamasından yakınan muhtarlar, isteklerinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a iletmesi ricasında bulundular. Muhtarların su tankeri dahil yol ve bütün şehir yasasında yetki artırımı ile ilgili talepleri için gayret edeceğini belirten Kuşoğlu, "ABB Başkanımız Mansur yavaş yılların biriktirdiği sorunları zaten biliyor. Çözüyor. Haklı taleplerinizi kendisine ileteceğim" dedi.