Son Dakika | Bülent Korkmaz: 'Kazanmamız gerekiyor, başka çaremiz yok'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor ile oynayacakları mücadele öncesinde yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gerekiyor başka çaremiz yok. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı öncesinde hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularına cevap veren Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Ligde yukarıda yer alan takımlarla oynamaya devam ediyoruz. Trabzonspor'u yenmiştik, Alanya deplasmanda ama 2. yarıdaki oyun bizi çok ümitlendirdi. Tabi ki bu oyunu bütün maç devam ettirmemiz lazımdı. Kaybetmemiz bizim için üzücü oldu. Ben geldiğimden itibaren söylüyorum birebir iyi oynadığımız zaman hem sonuç alabiliyoruz hem de oyunda iyi olabiliyoruz. Bu son 2 maç onu gösterdi. Konyaspor da ligin zirvesinde, zirveyi zorlayan takımlardan bir tanesi. Kompakt oynayan bir takım. Özellikle merkez oyuncuları çok etkili oyuncular. Kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmamız gerekiyor başka çaremiz yok. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz" dedi.

Çaykur Rizespor'un küme düşme potasından çıkması için en az 5 maç kazanmaları gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Ben her zaman söylüyorum, artık maç maç bakmamız lazım. Kaç tane maç kurtarır bilmiyorum ama, en az 5 tane almamız lazım. O bile yetmeyebilir. Ama dediğim gibi özellikle Trabzonspor maçındaki mücadelemiz Alanyaspor maçında ikinci yarıda oynadığımız oyun bütünleşirse her maçı kazanabiliriz" şeklinde konuştu.

Bryan Dabo'nun artık takımla antrenmana çıkmayacağını sözlerine ekleyen Korkmaz, "Dabo takımla çıkmıyor, o benim kararım. Kendi ayrı olarak çıkacak. Ben söyledim pes eden varsa bıraksın. Çünkü 7 maç 21 puan zor mu gerçekten zor ama imkansız değil. Ben öyle bakıyorum. Öyle bakmayan oyuncu varsa zaten bıraksın. Biz ekip olarak öyle bakmıyoruz. Pes etmeyeceğiz, yola devam" açıklamasını yaptı.

(Hasan Fehmi Demir - Ali Maşalacı/İHA)