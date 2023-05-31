Bülent Ersoy'un orkestrasının davulcusu tazminat davası açtı

Kuzey Kıbrıs'a sahte PCR testleriyle giren ve bir ay otelde, bir ay da cezaevinde kalan Bülent Ersoy'un orkestrasının davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy ve menajerine toplam 101 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. İstanbul 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Birsel Şirin, orkestranın Kıbrıs'taki süreçte yaşadıklarını anlattı.

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos 2021'de KKTC'ye girişte sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, bir ay otelde mahsur kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmıştı. Tüm orkestra ekibi bir ay da Lefkoşa Cezaevinde kalmıştı. Tahliye edildikten sonra ülkeye dönen orkestra ekibinden davulcu Ahmet İzgi, "Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi" demişti. İzgi, en yoğun sezonda Kıbrıs'ta mahsur kaldığını bu nedenle maddi zararın büyük ölçüde olduğunu belirterek Bülent Ersoy ve menajer Haluk Şentürk'e 50'şer bin liralık manevi ve bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası dava açtı.

DURUŞMADA TANIK DİNLENDİ

"BÜLENT HANIMIN HAKARETİNİ DUYMADIM"

LEFKOŞA'DAKİ DOSYA BEKLENİYOR

"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Duruşma sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine Ahmet İzgi'nin avukatı Ayşe Çarklı, sürecin devam ettiğini ifade ederek "Dosya bilirkişiye gidecek, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz en kısa sürede. Anlaşmaya açığız bu arada" dedi.