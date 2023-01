BULDUĞU KÖR KEDİYE BAKTI, MAHALLEDEKİ KEDİLERİN 'DEDESİ' OLDU

Antalya'da yaşayan yüzde 60 engelli Ramazan Külcü (61), evinin odunluğundan bulduğu iki gözü görmeyen kediyi beslemesinin ardından civardaki tüm kedilere 'dedelik' etmeye başladı. Her gün aynı saatte evin önünde toplanan onlarca Kedi, Külcü'nün emekli maaşıyla aldığı mamayı vermesini bekliyor. Döşemealtı ilçesinde yaşayan yüzde 60 engelli Ramazan Külcü, 10 yıl önce kiracı olarak yeni bir eve taşındı. Çocukluğundan bu yana hayvan sevgisiyle büyüyen Külcü, evinin odunluk kısmından gelen kedi sesini duyunca o bölgeye doğru yöneldi. Sesin iki gözü görmeyen ve açlıktan bitkin düşmüş bir kediden geldiğini gören Külcü, hemen mama verip 1-2 gün evinde baktı. Kendine gelen kediyi evinin bahçesine bırakan Külcü, civardaki tüm kedilerin evinin önüne gelmeye başladığını gördü. Aldığı mama ile kedileri beslemeye başlayan Külcü'nün evinin önüne gelen kedi sayısı her geçen gün arttı. Külcü, her gün saat 10.30'da kapının önüne gelip mama bekleyen kedilerin her birine de isim verdi. Emekli maaşının büyük bölümünü kedilere mama almak için kullanan Külcü, artan fiyatı nedeniyle mama almakta zorlanmaya başladı. Çocukluğundan bu yana hayvanlara bakmaya çalıştığını söyleyen Ramazan Külcü, Yeni taşındığım evimin odunluğunda bir gün bir kediye rastladım. Gözleri görmüyordu ve baya acıkmıştı. Ona bakınca bütün kediler evimin önüne toplanmaya başladı. 10 yıldır oturduğum bölgedeki kedilerin hepsine bakmaya çalışıyorum. Sabah 10.30 gibi akşam ikindiden sonra onlara mama veriyorum. Onlar saatlerini biliyor ve aynı saatlerde evin önüne geliyorlar. Beni uzaktan görünce karşılamaya geliyorlar. Sanki 'dedemiz geliyor' der gibi mutlu oluyorlar. Ben onlara dedelik yapıyorum dedi.

Baktığı kedilerin sayısının sürekli arttığını belirten Külcü, Ben emekliyim aynı zamanda yüzde 60 engelliyim. Bizim nasıl yaşama hakkımız var ise onların da var. Emekli maaşımın büyük bölümünü mama almak için harcıyorum. Kimseden maddi destek istemiyorum, çorbada tuzumuz bulunsun diyenler varsa mama alabilir. Çevredeki bazıları mama verirken görünce bana gülüyorlar. Arkamdan 'bu adam salak, parasını kedilere veriyor' diyorlar. Ben onlara bakmaya mecbur hissediyorum kendimi diye konuştu.