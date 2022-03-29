Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün, belli ürünlerde KDV'nin yüzde 8'e indirildiğinin açıklandığını anımsatarak, "Maliyet artışına yol açan nedenler ortadan kaldırılmadan tek başına KDV indirimi halkı rahatlatmaz. Onun için akaryakıt ve ulaşımdaki ÖTV kaldırılsın, mazot fiyatları indirilsin, çiftçiye teşvik verilsin diyoruz." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, görkemli bir Nevruz Bayramı'nı geride bıraktıklarını belirterek, Türkiye'nin her yerinde milyonların alanlara aktığını ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Nevruz'da milyonların verdiği tarihi mesajların, haykırdığı taleplerin herkes tarafından ama özellikle Ankara tarafından iyi okunması gerektiğini ifade eden Buldan, "Nevruz, ülkeyi kuşatma altına almaya çalışan karanlığa karşı aydınlık geleceğin müjdecisi oldu. Karamsarlığa karşı büyüyen umut oldu. Korkuya karşı yükselen cesaret oldu." diye konuştu.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin eylemine yönelik polis müdahalesini eleştiren Buldan, "Adana'daki tablo, uzun bir süredir karakollarda, cezaevlerinde görünmez kapılar ardında rutin hale getirilen işkencenin, sokaklara taşmış ve açık alanda uygulanmış bir halidir." görüşünü savundu.

Pervin Buldan, cezaevlerinde yaşananları anlatarak, "Cezaevlerinin zulüm ve ölüm evlerine döndüğünü anlamak için sadece son 15 günde yaşananlara bakmak elbette ki yeterlidir." sözlerini sarf etti.

Fiyat artışlarına değinen Buldan, şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı, 'Hayat pahalılığının farkındayız' ve 'Halkı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyerek, her gün bunları söylemeye devam ediyor. Sanırsınız ki 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler onlar değil; sanki muhalefette olan bir parti olarak konuşmaya devam ediyorlar. Bir zamanlar 'Bir mermi kaç para' diyen zihniyet şimdi hayat pahalılığından bahsediyor. Krizin nedeni sizin bu mermi siyasetinizdir, talan ve savaş siyasetinizdir. Biz bunun farkındayız. Ekranlara çıkınca 'Ekonomik sorunların farkındayız' diyorlar, bir de hiç sıkılmadan ve utanmadan 'biz çözeriz' yalanını her gün halka anlatmaktan vazgeçmiyorlar. Neden çözmüyorsunuz diye HDP olarak halklarımız adına bu kürsüden bir kez daha bu soruyu size sormak bizim boynumuzun borcu ve sorumluluğumuzdur.

Bırakalım çözümü, 'Manda yoğurdu yiyin' diyen bir AKP Genel Başkanı var. Millet kuru ekmek bulamıyor, o 'Manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması, yulaf yiyin' diye ekranların başında halkımıza bunu söylemekten utanmıyor, sıkılmıyor. Halka önerdikleri çözüm işte budur. Türkiye gerçeklerinden, toplumdan kopan, kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen iktidarın, ülkeyi getirdiği nokta tam olarak budur. Yani yıkımdır, çöküştür."

"İstihdama ayrılması gereken kaynak, faiz ödemelerine harcandı"

Pervin Buldan, kur korumalı mevduat hesaplarına sadece üç ay için geçen hafta itibarıyla Hazine'den, yani halkın vergilerinden 14 milyar lira ödendiğini anımsattı.

Üretime, çiftçi, esnaf ve gençlerin borçlarına yani istihdama ayrılması gereken kaynakların garanti ve faiz ödemelerine harcandığını söyleyen Buldan, "Zengine kur-faiz garantisi, müteahhide yol, köprü rant garantisi, halka ise yoksulluk dayatması. İşte bunların sisteminin özü tam da budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Vergi ve ekonomi paketi"ni de içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu hatırlatan Buldan, "Bu yasa, beşli çete denilmesini yasaklayan bir yasadır. Hırsıza hırsız, çeteye çete denilmesini yasaklamak istiyorlar. Beşli çeteye dokunulmazlık kazandırmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Çünkü bunlar çıkar ve rant ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

Halkın, büyük bir yoksulluk, açlık ve sefaletle ramazan ayını karşılamaya hazırlandığını öne süren Buldan, "İnsanlara sadece suyla açılabilecek bir iftar sofrası bıraktıklarının da farkındayız. 'Halkı enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen iktidara buradan bir kez daha çağrı yapıyorum: Gelin ramazandan önce; Meclis'i etkin bir şekilde çalıştıralım. Eriyen asgari ücreti hemen yeniden belirleyelim. Grubumuz asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi için kanun teklifi de sundu, hemen bunu Meclis'ten geçirelim." dedi.

Buldan, en düşük emekli maaşının da asgari ücret düzeyine getirilmesini; akaryakıt, ulaşım ve iletişimdeki ÖTV'nin kaldırılmasını, açlık sınırının altında olan ihtiyaç sahibi 12 milyon haneye ramazan destek programı kapsamında 5 bin lira destek verilmesini, ekmek ve et fiyatlarının tüketiciye yarı fiyatına verilmesini, esnafın indirim maliyetini devletin karşılamasını içerecek düzenleme yapılmasını istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, dün, bazı ürünlerde KDV'nin yüzde 8'e indirildiğinin açıklandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Raflardaki fiyatlara yansımasının olmayacağı ortadadır. Maliyet artışına yol açan nedenler ortadan kaldırılmadan tek başına KDV indirimi halkı rahatlatmaz. Onun için akaryakıt ve ulaşımdaki ÖTV kaldırılsın, mazot fiyatları indirilsin, çiftçiye teşvik verilsin diyoruz. Bu kürsüden hep söylüyoruz, halkın yoksullaşmasının, enflasyonun, TL'deki düşüşün nedeni suç ekonomisidir, savaş ve rant ekonomisidir. Milyonların işsiz geçirdiği günlerin, ekmeksiz sofraların, aç yatılan gecelerin, umutsuz bırakılan yarınların, boş iftar sofralarının, ödenemeyen borçların sorumlusu AKP-MHP iktidarının talan ve rant düzenidir. Halkı krizle yaşamaya alıştırmaya çalışıyorlar."

"Seçim kanunlarıyla oynamayı bir kez daha önlerine koydular"

Seçim Kanunu teklifine de değinen Buldan, "Bu iktidarın bir hikayesi kalmayınca, halktan umudu kesince şimdi de başka bir oyun peşindeler. Seçim kanunlarıyla oynamayı bir kez daha önlerine koydular. Sandığa giremeyecek oyun, sandıktan çıkması için yol bulmaya çalıştıklarının elbette farkındayız. Yani ikna yoluyla elde edemeyecekleri oyları, hileyle alma peşinde olduklarını da biliyoruz. YSK'yi, il ve ilçe seçim kurullarını eşi görülmemiş dalavere yöntemleriyle tümden ele geçirmeye hazırlanıyorlar, ama bunlar boşuna. Siz hilecilikte ustaysanız, halk da bu hileleri bozmakta oldukça ustadır. Öyle bir fark yiyeceksiniz ki YSK de seçim kurullarınız da hileleriniz de sizi kurtarmaya asla yetmeyecektir." görüşünü ileri sürdü.

Öte yandan Buldan'ın konuşmasından önce Nevruz kutlamalarından görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.