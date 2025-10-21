Haberler

Buldan'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 32 Yaralı: Sürücü Tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Midibüsün sürücüsü C.U., gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan C.U'nun (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanedeki yaralılardan 20'si taburcu edildi, diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.

C.U. idaresindeki 35 CEJ 948 plakalı midibüsün önceki gün Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu Güldane Altınova (67) hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Araçtakilerin İzmir'den Denizli'ye günübirlik tur için geldikleri belirtilmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
