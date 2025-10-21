Buldan'da Trafik Kazasında 1 Ölü, 32 Yaralı: Sürücü Tutuklandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Midibüsün sürücüsü C.U., gözaltına alındı ve tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan midibüsün sürücüsü tutuklandı.
Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan C.U'nun (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hastanedeki yaralılardan 20'si taburcu edildi, diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.
C.U. idaresindeki 35 CEJ 948 plakalı midibüsün önceki gün Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu Güldane Altınova (67) hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.
Araçtakilerin İzmir'den Denizli'ye günübirlik tur için geldikleri belirtilmişti.