Buldan'da Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ZE 151 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçta yaralanan 5 kişiyi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Mehmet Karaca yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtakilerin düğün konvoyu sırasında kaza geçirdikleri öğrenildi.
Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel