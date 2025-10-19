Haberler

Buldan'da Düğün Konvoyunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ZE 151 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta yaralanan 5 kişiyi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Mehmet Karaca yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin düğün konvoyu sırasında kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

4 gol çıktı! Ligdeki ilk galibiyetlerini yine alamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.