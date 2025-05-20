Bülbülan Yaylası'nda Mayıs Ayı Sonunda Kar Kalınlığı Metreleri Aşıyor

Bülbülan Yaylası'nda Mayıs Ayı Sonunda Kar Kalınlığı Metreleri Aşıyor
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Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası, Mayıs ayı sonunda hala metrelerce kar ile kaplı. Yöre halkı, karların erimesinin ardından yaz aylarında yaylaya taşınmayı planlıyor.

Yayla evleri kar altında

ARDAHAN - Kışın kar ve tipinin yoğunlukla etkili olduğu Ardahan- Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası, Mayıs ayı sonunda metreleri aşan kar kalınlığıyla dikkati çekiyor.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evler Mayıs ayı sonu olmasına rağmen kara gömüldüğü görüldü. Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü. Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi.

Yener Çoban, Mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha Bülbülan yayla bölgesi kar altında olduğunu söyledi. Çoban, "Ardahan ve Artvin'in yöre halkı burada yayla kültürünü yaşatıyor. Bu bölge hem yaz hem de kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. Şu anda Mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha kar altında bu bölge" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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