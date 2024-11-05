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Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Tedbir İhlali ve Hayvanlara İşkence Davası

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Tedbir İhlali ve Hayvanlara İşkence Davası
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Siverek'ten Ankara'ya hasta köpekleri taşıyan dernek başkanı Buket Özgünlü Boyacı, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçlamalarıyla yargılanıyor. Duruşmada, köpeklerin taşındığı aracın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki barınaktan sahiplendiği hasta olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, köpeklerin taşındığı aracın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verildi.

Ankara'da faaliyet gösteren Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, haziran ayında Siverek'te barınaktan sahiplendiği 29 köpeği, Ankara'ya getirdi. Sosyal medyada 'Köpekvelisiii' kullanıcı hesabıyla yaptığı yayında köpeklerin bazılarının kuduz olduğunun kendisine iletildiğini söyleyen Buket Özgünlü Boyacı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Boyacı ve hayvanları Ankara'ya getirirken yanında bulunan dernek görevlisi Muhammed Savaş Demir hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Boyacı, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Boyacı ve Demir'in, Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları aleyhe hususları kabul etmediklerini beyan edip, müvekkillerinin beraatlarını ve duruşmadan vareste tutulmalarını talep etti. Hakim, dava konusu 29 köpeğin taşındığı aracın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Avukatların, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulma talepleri de kabul edilerek, duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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