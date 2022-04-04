Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler

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Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

AA - Galip Kılınç - Güncel
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Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Muş'un Bulanık ilçesinde iş insanı Nurettin Yılmaz, kentte 700 aileye gıda yardımında bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde iş insanı Nurettin Yılmaz, kentte 700 aileye gıda yardımında bulundu.

Yılmaz, ramazan ayında yardımları artırarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

İlçede ihtiyaç sahibi ailelere 700 yardım kolisi dağıttıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olan aileleri belirlemek üzere köy muhtarları ve imamlardan bilgi aldık. Köylerde bu şekilde yardımları ulaştırdık. İlçe merkezinde ise yardımlarımızı oradaki şirket yetkililerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bulanık, bizim için çok önemli. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bulanık'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

AA / Galip Kılınç - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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