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Bulanık'ta yaz Kur'an kursları açıldı

AA - Galip Kılınç - Güncel
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Bulanık'ta yaz Kur'an kursları açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

İlçe Müftü Vekili Recep Özbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün camilerde yaz Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

Kurslar için 128 personelin görevlendirdiğini anlatan Özbey, şunları kaydetti:

"Haydi çocuklar camiye sloganıyla kurslarımızı başlattık. Kur'an kursları, bütün köy ve mahalle camilerimizde başladı. İlçe genelinde 128 öğreticiyle yaz tatili boyunca 2 bin 890 öğrencimize hem Kur'an-ı Kerim öğretilecek hem de itikat, ibadet ve ahlak dersler verilecek. Kurslarımız 4-22 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizi kapsıyor. Bu vesile ile tüm anne babalara sesleniyoruz, evlatlarımızı mutlaka bu kurslara gönderelim. Amacımız öğrenmek isteyen herkese mukaddes kitabımızı okumayı öğretmek. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız."

AA / Galip Kılınç - Güncel

Hisarcık Bulanık Müftü Muş Güncel Haberler

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