Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
AA - Galip Kılınç - Güncel
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Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Gazi Ortaokulu'ndaki fuarın açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve davetliler, öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İlidi, fuardaki projelerin danışman öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerce hazırlandığını söyledi.
İlidi, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.
AA / Galip Kılınç - Güncel