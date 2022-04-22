Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulanık'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

AA - Galip Kılınç - Güncel
 - Güncelleme:
Bulanık'ta 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesindeki Gazi Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Gazi Ortaokulu'ndaki fuarın açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve davetliler, öğrencilerin sergiledikleri projeleri inceleyip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İlidi, fuardaki projelerin danışman öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerce hazırlandığını söyledi.

İlidi, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Bilim Fuarı, Bulanık, Gazi, Muş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title