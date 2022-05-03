Bulanık'ta trafik denetimi gerçekleştirildi
AA - Galip Kılınç - Güncel
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Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, trafik denetimi yaptı.
BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, trafik denetimi yaptı.
Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarındaki noktalarda uygulama gerçekleştirdi.
Durdurdukları araçların sürücüleriyle sohbet edip bayramlarını kutlayan ekipler, sürücülere trafikte can güvenliğine ve emniyet kemerinin kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Ekipler, bayramlarını kutlayıp şeker ikram ettiği sürücülere konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.
AA / Galip Kılınç - Güncel