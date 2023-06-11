Bulanık'ta Temizlik Çalışması Yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, çevrede kötü görüntü ve kokuya sebep olabilecek her şeye karşı önlem alındığını söyledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, çevrede kötü görüntü ve kokuya sebep olabilecek her şeye karşı önlem alındığını söyledi.

İlçe merkezinin genelinde temizlik çalışması yürüttüklerini belerten Ocak, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz tarafından yol kenarındaki yabani otlar, kuru dal parçaları da temizlendi. Günlük çalışmaların yanı sıra kapsamlı temizlik çalışmaları da tüm mahallelerde düzenli olarak sürdürülecek. Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan planlama çerçevesinde sorumluluk alanımızdaki tüm mahallelerimizde kapsamlı temizlik yapıyor. Bu çalışmalarımızı şehrimizin diğer noktalarında da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu sokaklar temiz bir görünüme kavuştu."

Ekipler, kanalizasyon ve doğalgaz hattının geçtiği noktalarda yollarda onarım çalışması yapıyor.