Muş'un Bulanık ilçesinde, Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği'nin (TÜMBULSEVDER) sahipsiz hayvanlar için yaptırdığı barınak tamamlanma aşamasına geldi.

Bulanık'ta sahipsiz hayvanlar için yapılan barınak tamamlanma aşamasına geldi

Muş'un Bulanık ilçesinde, Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği'nin (TÜMBULSEVDER) sahipsiz hayvanlar için yaptırdığı barınak tamamlanma aşamasına geldi.

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yer tahsisinin yapılmasının ardından sosyal sorumluluk gereği ilçede sahipsiz hayvanlar için barınma, koruma ve rehabilitasyon merkezi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Dernek tarafından yaptırılan barınakta incelemelere bulunan Turan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar olduğu yönündeki çağrısına sivil toplum kuruluşları olarak destek verdik. Bulanık ilçesinin merkezi ve kırsal bölgelerindeki sahipsiz hayvanların beslenmesine katkıda bulunacağız." dedi.

Dernek olarak sosyal sorumlulukla hareket ettiklerini anlatan Turan, "Sahipsiz hayvanların okula giden çocukları veya vatandaşlarımızı rahatsız ettiklerini gördük, duyduk. Bu vesileyle dernek olarak bir ilke daha imza attık. Bulanık'ta sahipsiz hayvanları koruma, kollama ve rehabilitasyon merkezi kurduk. Yakında Bulanık Belediyemize teslim edeceğiz." diye konuştu.

Barınağın bin metrekare kapalı, 2 bin metrekare açık alana sahip olduğunu belirten Turan, "Barınağın yapılması için destek veren herkese teşekkür ederiz. Sahipsiz hayvanlarımız kışı rahat geçirecek. Çocuklarımız, yavrularımız sokaklarda rahat gezecek, okullarına rahat gidebilecekler." ifadelerini kullandı.