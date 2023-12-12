Üye Girişi
Haberler

Bulanık'ta sahipsiz hayvanlar için yapılan barınak tamamlanma aşamasına geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Muş'un Bulanık ilçesinde, Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği'nin (TÜMBULSEVDER) sahipsiz hayvanlar için yaptırdığı barınak tamamlanma aşamasına geldi.

Muş'un Bulanık ilçesinde, Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği'nin (TÜMBULSEVDER) sahipsiz hayvanlar için yaptırdığı barınak tamamlanma aşamasına geldi.

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yer tahsisinin yapılmasının ardından sosyal sorumluluk gereği ilçede sahipsiz hayvanlar için barınma, koruma ve rehabilitasyon merkezi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Dernek tarafından yaptırılan barınakta incelemelere bulunan Turan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar olduğu yönündeki çağrısına sivil toplum kuruluşları olarak destek verdik. Bulanık ilçesinin merkezi ve kırsal bölgelerindeki sahipsiz hayvanların beslenmesine katkıda bulunacağız." dedi.

Dernek olarak sosyal sorumlulukla hareket ettiklerini anlatan Turan, "Sahipsiz hayvanların okula giden çocukları veya vatandaşlarımızı rahatsız ettiklerini gördük, duyduk. Bu vesileyle dernek olarak bir ilke daha imza attık. Bulanık'ta sahipsiz hayvanları koruma, kollama ve rehabilitasyon merkezi kurduk. Yakında Bulanık Belediyemize teslim edeceğiz." diye konuştu.

Barınağın bin metrekare kapalı, 2 bin metrekare açık alana sahip olduğunu belirten Turan, "Barınağın yapılması için destek veren herkese teşekkür ederiz. Sahipsiz hayvanlarımız kışı rahat geçirecek. Çocuklarımız, yavrularımız sokaklarda rahat gezecek, okullarına rahat gidebilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bulanık Türkiye Muş Hayvanlar Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title