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Bulanık'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı

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Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, şehit mezarlarının bakımını yaptı, yıpranan Türk bayraklarını yeniledi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şehit kabirlerinin bakımının özveriyle yapıldığını söyledi.

İlçe merkezi, belde ve köylerde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Koşansu, "Ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak az. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi. ???????

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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