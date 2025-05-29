Bulanık'ta öksüz ve yetim çocuklar etkinlikte buluştu

Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliği tarafından öksüz, yetim çocuklar ile gazi, şehit çocukları için etkinlik düzenlendi.

Kazan Gölü kenarındaki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TÜGVA ilçe temsilcisi Fikret Aral, bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Aral, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız yeryüzünün kutlu emanetleridir. Her zaman bu emanetleri korumak ve onların yanında olmak için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetişmemiz gerekiyor. Ülkemizin geleceği çocuklardır."

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.