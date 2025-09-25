Haberler

Bulanık'ta Kaymakamlık Personeline Yangına Müdahale Eğitimi

Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde kaymakamlık personeline yangına müdahale eğitimi verildi. Tatbikatta itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın söndürme uygulamaları gerçekleştirildi.

Kaymakamlık bahçesinde itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, ateşe yangın tüpleriyle nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

İç Güvenlik Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Nazlı Bilginer tarafından personele yangınların çıkış sebepleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
