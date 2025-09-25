Bulanık'ta Kaymakamlık Personeline Yangına Müdahale Eğitimi

Muş'un Bulanık ilçesinde kaymakamlık personeline yangına müdahale eğitimi verildi.

Kaymakamlık bahçesinde itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, ateşe yangın tüpleriyle nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

İç Güvenlik Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Nazlı Bilginer tarafından personele yangınların çıkış sebepleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.