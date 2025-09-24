Bulanık'ta Jandarma Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, 3 tüfek şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 236 piyade tüfeği mermisi ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

Başka bir adreste de muşta ve kelebek bıçak bulan ekipler, iki konuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.